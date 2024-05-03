Как получить компенсацию от государства за жилье, если потеряли документы на право собственности — Finance.ua

Как получить компенсацию от государства за жилье, если потеряли документы на право собственности Сегодня 11:02 — Личные финансы

Как получить компенсацию от государства за жилье, если потеряли документы на право собственности

Чтобы иметь возможность получить компенсацию єВідновлення, некоторым владельцам поврежденного или разрушенного жилья приходится обращаться в суд — в случае, если жилье не было зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав на недвижимость (ГРВП), а сами правоустанавливающие документы потеряны.

Однако бояться судов, а также отрицательных решений для истца не стоит. Положительные решения выносят по большинству дел, сам судебный процесс занимает в основном до трех месяцев и для положительного решения требуется минимально обязательный объем доказательств.

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Об этом сообщила Председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк, ссылаясь на рекомендации «Об усовершенствовании процедур подтверждения права собственности на уничтоженную или поврежденную недвижимость».

По ее словам, это актуально для нескольких распространенных случаев, когда единственным способом подтверждения права собственности на недвижимое имущество остается судебный, в частности:

Когда человек потерял правоустанавливающий документ на жилье, приобретенное до 2013 года;

Когда в Государственном реестре прав на недвижимость (ГРВП) нет сведений о праве собственности;



Когда невозможно получить доступ к архивам БТИ и нотариусам, которые выдавали или оформляли документ о праве собственности.



Одним из главных убедительных выводов таких судебных дел для потенциальных истцов, по ее словам, может быть тот факт, что такой способ защиты не порождает, а подтверждает имеющееся у истца право собственности, приобретенное ранее на законных основаниях. То есть суд должен установить, что правоустанавливающий документ действительно существовал.

Как правило, судебный сценарий в таких случаях ошибочно считают чем-то длительным, отмечает Шуляк. В ходе исследования проанализировали 30 дел и только в двух случаях суд вынес решение не в пользу истца, а продолжительность рассмотрения дела в основном составляла до 3 месяцев.

Мы видим, что продолжительность таких судов до 4 месяцев была на 15% случаев. При этом факторами более длительного рассмотрения были привлечение к рассмотрению третьих лиц, требование доказательств судом, замена ненадлежащего ответчика на надлежащего", — пояснила Шуляк.

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Она также добавила, что истцы обычно пользовались услугами адвокатов, которые, как и они, преимущественно не участвовали в судебном заседании. При этом ответчики в большинстве своем не возражали против исковых требований, на судебные заседания не явились и отзывы на иск в суд не направляли. Иными словами, они обычно не возражают против восстановления права собственности.

Поскольку компенсация «єВідновлення» пока не распространяется на имущество, расположенное на временно оккупированных территориях Украины, в 2023 году упоминание о намерении получения компенсации со стороны собственников такого жилья фигурировало в 9 решениях — все они приняты в пользу истца. Это, в частности, может свидетельствовать о желании пострадавших владельцев заранее решить вопрос верификации собственности на поврежденное и уничтоженное жилье, отметила Шуляк.

Подобные дела рассматриваются судами типично, используя стандартный набор материалов, пояснила она. Подтверждение существования правоустанавливающего документа (копия документа, информация из других реестров и т. п. ) и подтверждение исчерпания внесудебных способов восстановления документа (запросы в органы, выдавшие документы, запросы в БТИ) — составляют минимально обязательный объем доказательств, необходимых для положительного для истца решения.

Обычно ответчики по таким делам — городские советы или городские военно-гражданские администрации. При этом их роль в судебном процессе в основном номинальная и пассивная. Это объясняется, прежде всего, спецификой такой категории дел — самодостаточным основанием для подачи иска является потеря правоустанавливающего документа, не связанная с оспариванием или не признанием права собственности на соответствующее имущество. Для указанной категории дел в целом характерно отсутствие устного слушания, что в целом устраивает обе стороны по делу.

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