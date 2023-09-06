Право собственности не абсолютно: КСУ подтвердил конфискацию авто, ввезенных без уплаты пошлины — Finance.ua

Право собственности не абсолютно: КСУ подтвердил конфискацию авто, ввезенных без уплаты пошлины Сегодня 20:32 — Технологии&Авто

Право собственности не абсолютно: КСУ подтвердил конфискацию авто, ввезенных без уплаты пошлины

Конституционный суд Украины признал законным штраф или конфискацию авто, ввезенного без уплаты пошлины. Право собственности не может быть абсолютным.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ

По данным пресс-службы, предметом рассмотрения была статья Таможенного кодекса Украины, предусматривающая, что:

«превышение срока временного ввоза транспортных средств личного пользования и транспортных средств коммерческого назначения на таможенную территорию Украины более чем на 30 суток, а так же потеря этих транспортных средств, в том числе их раскомплектование, — влекут наложение штрафа в размере десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (170 тысяч гривен — ред.) или конфискацию таких транспортных средств».

Как отметил КСУ, право собственности не является абсолютным и может быть ограничено. Однако любое вмешательство в право собственности должно основываться на законе, быть направленным на достижение легитимных целей и пропорциональным, то есть обеспечивать «справедливый баланс» между интересами общества и этим правом.

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Поэтому закон определил справедливую меру административной ответственности для достижения легитимных целей, в результате чего суды могут обеспечить индивидуализацию такой ответственности в зависимости от обстоятельств дела, не возлагая на личность индивидуального и чрезмерного бремени.

Поэтому санкция Таможенного кодекса «создает надлежащую нормативную основу для достижения „справедливого баланса“ между общим интересом и защитой права собственности и соответствует принципу верховенства права, в частности, такому его требованию, как принцип пропорциональности», отметили в КСУ.

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