Какие авто и за сколько чаще всего ремонтируют украинцы (инфографика) — Finance.ua

Какие авто и за сколько чаще всего ремонтируют украинцы (инфографика) Сегодня 19:07 — Личные финансы

Какие авто и за сколько чаще всего ремонтируют украинцы (инфографика)

Эксперты Института исследований авторынка представили публичную аналитику сферы СТО. Источником стали данные о более чем 20 тысячах обращений на станции технического обслуживания, которые пользуются системой для автоматизации бизнеса RemOnline.

Где больше всего обращений на СТО

Больше всего обращений за один месяц пользователи RemOnline зафиксировали в Киеве: более 9 тысяч. Активными были также автомобилисты Киевской области: 1,7 тысячи обращений. В целом, записи о визитах на СТО в столице и области заняли почти 46% от общего количества по Украине.

Меньше всего обращений в Кировоградской, Ровенской и Тернопольской областях.

Таблица: eauto.org.ua

Какого возраста авто ремонтируют

Чаще всего обращались владельцы автомобилей 2019 года выпуска. На втором месте — автомобили, изготовленные в 2020 году (1.1 тыс., 8,4%), а на третьем — 2021 (1 тыс., 7,3%).

При этом машин 2022 и 2023 годов выпуска — мизерное количество. Это объяснимо тем, что владельцы одно- и двухлетних автомобилей обслуживают их у официальных дилеров, поскольку на них еще действует гарантия.

График: eauto.org.ua

Какие авто ремонтируют чаще

Больше всего визитов за один месяц совершили владельцы Renault — более 3,1 тысяч. Также активно ремонтировали BMW и Volkswagen — 2,7 тыс. и 1,9 тыс. соответственно.

Renault — 3 119 шт. BMW — 2 682 шт. Volkswagen — 1 891 шт. Peugeot — 1 006 шт. Hyundai — 987 шт. Skoda — 965 шт. Mercedes-Benz — 958 шт. Ford — 934 шт. Audi — 908 шт. Toyota — 599 шт.

Владельцы каких авто тратят больше денег

Больше всего на ремонт автомобиля тратят владельцы Porsche. Средний чек во время визита на СТО таких машин составил около 16 тысяч гривен. На втором месте — корейский SsangYong (средняя стоимость ремонта 11,3 тыс. грн), а не третьем — немецкий BMW со средним чеком 9,9 тыс. грн.

Также в пятерку марок авто, владельцы которых тратят больше всего за один визит на СТО, попали коммерческие Iveco (9,8 тыс. грн) и MAN (9,3 тыс. грн).

Таблица: eauto.org.ua

Какие самые популярные модели на СТО

Самой популярной моделью на СТО стал Renault Logan: их насчитали 1922 за месяц, а средний возраст составил 4,4 года.

На второй строчке оказался Peugeot 301 (714 шт.), со средним возрастом 2,8 года, а третье место заняла одна из самых популярных моделей на внутреннем рынке Украины — Volkswagen Passat (337 шт., средний возраст 14,6 года).

Renault Logan, 1922 шт., 4,4 г., 1317 грн; Peugeot 301, 714 шт., 2,8 лет, 1829 грн; Volkswagen Passat, 337 шт., 14,6 лет, 5442 грн; Hyundai Accent, 323 шт., 5 лет, 2624 грн; Skoda Octavia, 251 шт., 14,5 лет, 4611 грн; Volkswagen Golf, 228 шт., 15,5 лет, 5267 грн; BMW 5 Series, 202 шт., 14,2 лет, 9944 грн; Skoda Fabia, 189 шт., 12,8 лет, 2131 грн; BMW X5, 185 шт., 11,7 лет, 12 971 грн; Skoda Scala, 175 шт., 3,4 г., 1878 грн.

Інститут досліджень авторинку По материалам:

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