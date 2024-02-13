Когда следует прекратить право собственности на уничтоженную недвижимость — Finance.ua

Когда следует прекратить право собственности на уничтоженную недвижимость Сегодня 17:04 — Личные финансы

Когда следует прекратить право собственности на уничтоженную недвижимость

После того как украинцы получили уведомление в «Дії» о сформированном сертификате, нужно пройти еще несколько этапов процедуры получения компенсации за уничтоженное жилье, в частности прекратить право собственности на уничтоженную недвижимость. Рассказываем, как и когда это необходимо сделать.

Как отмечают в Юридическом советчике ВПЛ, согласно постановлению Кабмина № 600 от 30 мая 2023 г. (с изменениями) процедура получения компенсации за уничтоженное жилье имеет несколько этапов:

Подача заявления об уничтоженном имуществе;

Подача заявления на компенсацию об уничтоженном имуществе;



Рассмотрение заявления и обследование разрушенного объекта специальной Комиссией;



Принятие решения о предоставлении компенсации;



Получение жилищного сертификата.



Однако получение сертификата — это всего лишь гарантия получения средств на покупку нового жилья и не является конечной стадией процесса получения компенсации.

Что же дальше? А вот теперь нужно пройти государственную регистрацию прекращения права собственности на уничтоженное недвижимое имущество.

Так, согласно постановлению Кабмина № 39 от 16 января 2024 г., получатель компенсации совершает действия по государственной регистрации прекращения права собственности на уничтоженный объект недвижимого имущества:

в случае принятия Комиссией решения о предоставлении компенсации путем предоставления денежных средств для финансирования строительства дома усадебного типа, садового или дачного дома;

после утверждения уполномоченным органом такого решения Комиссии и до момента проведения выплаты компенсации. То есть прекращаем право собственности на уничтоженное жилье ТОЛЬКО после положительного решения Комиссии о предоставлении компенсации;

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в случае принятия Комиссией решения о предоставлении компенсации путем выдачи жилищного сертификата;

после утверждения уполномоченным органом такого решения Комиссии и до даты нотариального удостоверения договора о приобретении жилья с использованием жилищного сертификата. То есть прекращаем право собственности тогда, когда есть положительное решение Комиссии и получили сформированный жилищный сертификат.

Обратите внимание! Зарегистрировать прекращение права собственности на уничтоженное жилье нужно ДО нотариального удостоверения договора на покупку нового дома. При этом государственная регистрация прекращения права собственности на уничтоженное недвижимое имущество производится бесплатно.

Вывод: после получения жилищного сертификата следует зарегистрировать прекращение права собственности на разрушенное жилье, выбрать новый дом, забронировать средства на его приобретение и заключить нотариально удостоверенный договор купли-продажи.

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