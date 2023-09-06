Право власності не є абсолютним: КСУ підтвердив конфіскацію авто, ввезених без сплати мита — Finance.ua

Право власності не є абсолютним: КСУ підтвердив конфіскацію авто, ввезених без сплати мита Сьогодні 20:32 — Технології&Авто

Право власності не є абсолютним: КСУ підтвердив конфіскацію авто, ввезених без сплати мита

Конституційний суд України визнав законним штраф або конфіскацію авто, ввезеного без сплати мита. Право власності не може бути абсолютним.

Про це повідомляє пресслужба КСУ

За даними пресслужби, предметом розгляду була стаття Митного кодексу України, якою передбачено, що:

«перевищення строку тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування та транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України більше ніж на 30 діб, а так само втрата цих транспортних засобів, у тому числі їх розкомплектування, — тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 тисяч гривень, — ред.) або конфіскацію таких транспортних засобів».

Як зазначив КСУ, право власності не є абсолютним і може зазнавати обмежень. Проте будь-яке втручання у право власності має ґрунтуватися на законі, бути спрямованим на досягнення легітимної мети та пропорційним, тобто забезпечувати «справедливий баланс» між інтересами суспільства і цим правом.

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Тому закон визначив справедливу міру адміністративної відповідальності для досягнення легітимної мети, унаслідок чого суди можуть забезпечити індивідуалізацію такої відповідальності залежно від обставин справи, не покладаючи на особу індивідуального і надмірного тягаря.

Тому санкція Митного кодексу «створює належне нормативне підґрунтя для досягнення „справедливого балансу“ між загальним інтересом і захистом права власності та відповідає принципу верховенства права, зокрема такій його вимозі, як принцип пропорційності», зазначили в КСУ.

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