Які авто та за скільки найчастіше ремонтують українці (інфографіка) — Finance.ua

Які авто та за скільки найчастіше ремонтують українці (інфографіка) Сьогодні 19:07 — Особисті фінанси

Які авто та за скільки найчастіше ремонтують українці (інфографіка)

Експерти Інституту досліджень авторинку презентували публічну аналітику сфери СТО. Джерелом стали дані про більш як 20 тисяч звернень на станції технічного обслуговування, які користуються системою для автоматизації бізнесу RemOnline.

Де найбільше звернень на СТО

Найбільше звернень за один місяць користувачі RemOnline зафіксували у місті Києві: понад 9 тисяч. Активними були також автомобілісти у Київській області: 1,7 тисячі звернень. Загалом записи про візити на СТО у столиці та області зайняли майже 46% від загальної кількості по Україні.

Найменше звернень у Кіровоградській, Рівненській та Тернопільській областях.

Таблиця: eauto.org.ua

Якого віку авто ремонтують

Найчастіше зверталися власники автомобілів 2019 року випуску. На другому місці — автомобілі, виготовлені у 2020 році (1.1 тис., 8,4%), а на третьому — 2021 (1 тис., 7,3%).

При цьому машин 2022 та 2023 років випуску — мізерна кількість. Це можна пояснити тим, що власники одно- та дворічних автомобілів обслуговують їх в офіційних дилерів, оскільки на них ще діє гарантія.

Графік: eauto.org.ua

Які авто ремонтують частіше

Найбільше візитів за один місяць здійснили власники Renault — понад 3,1 тисячі. Також активно ремонтували BMW та Volkswagen — 2,7 тис. та 1,9 тис. відповідно.

Renault — 3 119 шт. BMW — 2 682 шт. Volkswagen — 1 891 шт. Peugeot — 1 006 шт. Hyundai — 987 шт. Skoda — 965 шт. Mercedes-Benz — 958 шт. Ford — 934 шт. Audi — 908 шт. Toyota — 599 шт.

Власники яких авто витрачають грошей більше

Найбільше на ремонт автомобіля витрачають власники Porsche. Середній чек під час візиту на СТО таких машин склав майже 16 тисяч гривень. На другому місці - корейський SsangYong (середня вартість ремонту 11,3 тис. грн), а не третьому — німецький BMW із середнім чеком 9,9 тис. грн.

Також в п’ятірку марок авто, власники яких тратять найбільше за один візит на СТО, потрапили комерційні Iveco (9,8 тис. грн) та MAN (9,3 тис. грн).

Таблиця: eauto.org.ua

Які найпопулярніші моделі на СТО

Найпопулярнішою моделлю на СТО став Renault Logan: їх нарахували 1922 за місяць, а середній вік склав 4,4 року.

На другій сходинці опинився Peugeot 301 (714 шт.), із середнім віком 2,8 року, а третє місце зайняла одна з найпопулярніших моделей на внутрішньому ринку України — Volkswagen Passat (337 шт., середній вік 14,6 року).

Renault Logan, 1922 шт., 4,4 р., 1317 грн; Peugeot 301, 714 шт., 2,8 р., 1829 грн; Volkswagen Passat, 337 шт., 14,6 р., 5442 грн; Hyundai Accent, 323 шт., 5 р., 2624 грн; Skoda Octavia, 251 шт., 14,5 р., 4611 грн; Volkswagen Golf, 228 шт., 15,5 р., 5267 грн; BMW 5 Series, 202 шт., 14,2 р., 9944 грн; Skoda Fabia, 189 шт., 12,8 р., 2131 грн; BMW X5, 185 шт., 11,7 р., 12 971 грн; Skoda Scala, 175 шт., 3,4 р., 1878 грн.

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