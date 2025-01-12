Как проверить право собственности на недвижимость перед покупкой: советы юриста — Finance.ua

Как проверить право собственности на недвижимость перед покупкой: советы юриста Сегодня 12:04 — Недвижимость

Как проверить право собственности на недвижимость перед покупкой: советы юриста, Фото: freepik

Перед покупкой квартиры или земельного участка важно проверить право собственности на недвижимость, чтобы избежать юридических рисков.

Об этом рассказала юрист компании Prikhodko&Partners Ангелина Овсянко.

Что подтверждает право собственности

Эксперт отметила, что перед тем как заключить сделку купли-продажи, следует провести комплексную проверку недвижимости.

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Процесс состоит из двух важных составляющих — анализ документов, касающихся права собственности на объект недвижимости, выявление обременений. Эти составляющие в дальнейшем могут повлиять на законность заключенного договора.

Для подтверждения права собственности следует проверить следующие документы:

нотариально заверенный договор купли-продажи;

договор дарения или пожизненного содержания;

свидетельство о покупке недвижимости на аукционах или торгах;

договор о разделе имущества;

решение суда, подтверждающее право собственности.

Особенности украинского законодательства

Ангелина Овсянко обратила внимание на то, что украинское законодательство в течение разных периодов претерпевало изменения.

«До января 1992 года продолжал действовать Земельный кодекс времен УССР. Он не предусматривал прав собственности, только — пользование. Что касается права собственности в привычном для нас виде, оно появилось после принятия закона Украины „О формах собственности на землю“. С этого момента начался процесс приватизации земли», — отметила юрист.

Она добавила, что это означает, что каждый при желании мог получить право собственности на недвижимость.

Этапы проверки права собственности на квартиру

Эксперт рассказала, что нужно осуществить проверку права собственности по следующим направлениям:

Получение выписки из Реестра прав на объекты недвижимости. Эту информацию можно получить через ЦПАУ. В выписке будут актуальны данные о владельце и наличии обременений на объект недвижимости.

Эту информацию можно получить через ЦПАУ. В выписке будут актуальны данные о владельце и наличии обременений на объект недвижимости. Проверка наличия задолженности и обременений. Жилье должно быть без залогов, долгов и т. д.

Жилье должно быть без залогов, долгов Проверка документов продавца. Он должен иметь все документы, подтверждающие право на продажу объекта недвижимости. Оригиналы документов должны соответствовать данным, указанным в реестре.

Он должен иметь все документы, подтверждающие право на продажу объекта недвижимости. Оригиналы документов должны соответствовать данным, указанным в реестре. Анализ правдивости техпаспорта. Документ должен соответствовать реальному положению недвижимости. Это важно, ведь некоторые изменения могут ощутимо повлиять на правовой статус или стоимость жилья.

Документ должен соответствовать реальному положению недвижимости. Это важно, ведь некоторые изменения могут ощутимо повлиять на правовой статус или стоимость жилья. Исследование истории приобретения прав собственности. Следует обратить внимание на неправомерные изменения, которые могут повлиять на права нового владельца квартиры.

Следует обратить внимание на неправомерные изменения, которые могут повлиять на права нового владельца квартиры. Проверка налоговых документов. Перед подписанием соглашения купли-продажи следует убедиться в том, что отсутствует задолженность перед налоговыми органами.

Напомним, по данным OLX, рынок недвижимости Украины в 2025 году будет демонстрировать умеренный рост спроса и цен, особенно в сегменте аренды и новостроек.

Телеканал 24 По материалам:

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