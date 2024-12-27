Почему готовые квартиры в 2024 году брали охотнее: анализ цен в разных городах (инфографика) — Finance.ua

Почему готовые квартиры в 2024 году брали охотнее: анализ цен в разных городах (инфографика) Сегодня 11:00 — Недвижимость

Почему готовые квартиры в 2024 году брали охотнее: анализ цен в разных городах (инфографика)

Третий год функционирования украинского рынка недвижимости в условиях войны проходит — и требует обсуждения. Finance.ua поговорил с руководителями риелторских компаний и агентств недвижимости, чтобы понять, как они видят основные тенденции 2024 года и ожидания на 2025 год.

Об этом говорится в нашей статье:

В этом году продаж на вторичном рынке было больше. Рынок был более активным, чем в 2023-м. Количество сделок выросло ориентировочно на 10%.

Как сообщает Алексей Холмецкий, генеральный директор риелторской компании «Золотые Ворота» (г. Киев), покупатели имели свои требования: «чтобы не очень старая, в нормальном состоянии, чтобы в доме работали лифты на генераторе, а в квартире был установлен инвертор для бесперебойного обеспечение света и интернета». Последние характеристики влияли на скорость продаж.

Покупали как большие, так и маленькие, однако традиционно востребованными оставались 1-комнатные квартиры. Именно на их примере проанализируем, как изменялись в 2024 году цены в разных городах Украины.

Из данных ЛУН можно сделать следующие выводы:

Киев

Цены в начале года выросли, а затем, снизившись в апреле (до 62 тыс. долл.), вышли на плато — на уровне 60 тыс. долл. дол. Это может свидетельствовать скорее о некоторой неопределенности, чем полной стабилизации ситуации. Столица, с ее большими возможностями и достаточно надежной ПВО, не утратила инвестиционную привлекательность.

Львов

Цены зимой и весной испытали колебания (60 тыс. — 62 тыс. — 61 тыс.), а с мая преимущественно росли. Это связано с высоким спросом на жилье в этом городе, который считается относительно безопасным.

Ужгород

Цены в течение года существенно колебались: от 52 700 дол. (в марте) до 57 тыс. дол. (в мае). В конце года есть незначительный рост по сравнению с началом года (≈2,08%), что свидетельствует о стабильных миграционных процессах и поиске более безопасного жилья.

Харьков

Цены с января по июнь постепенно снижались, а с июня зафиксировалась рекордно низкая цена (20 тыс. долл.). Сказываются последствия войны.

Одесса

С начала года наблюдалось преимущественно снижение цен до 36 тыс. дол. в августе и сентябре с последующим небольшим восстановлением до 38 тыс. долларов в ноябре. С начала до конца года произошло общее снижение рыночной стоимости на 4,76%. И это тоже об обстрелах.

Ровно

Во всеукраинском масштабе это город-рекордсмен в росте цен — ровенские цены прибавили за год 21,6%, что связано с перераспределением спроса из других западноукраинских городов (Львов, Ужгород).

Так что динамика разнообразная и зависит от геополитической ситуации, экономических условий, миграционных процессов, о чем и говорят эксперты.

Дороже всего у нас сейчас Львов и Ужгород. На самом деле в Киеве цены более или менее комфортные, как для столицы", говорит Алексей Холмецкий, («Золотые Ворота», г. Киев)

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