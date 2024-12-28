Когда и как можно продать унаследованную квартиру — Finance.ua

Когда и как можно продать унаследованную квартиру Сегодня 16:45 — Недвижимость

Когда и как можно продать унаследованную квартиру

После смерти родственника, если в завещании сказано, кому переходит имущество, наследник должен официально принять наследство и оформить право собственности на недвижимость.

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Принять наследство следует в течение шести месяцев после смерти завещателя. Наследник подает заявление нотариусу, который открывает наследственное дело. На этом этапе продажа недвижимости еще не возможна. Для оформления права собственности на недвижимость нотариус должен получить следующие документы:

завещание;

свидетельство о смерти завещателя;

документ, подтверждающий родственную связь с умершим.

Если недвижимость наследует несколько человек, она делится между ними поровну или может быть заключено соглашение о компенсации. После шести месяцев наследник получает свидетельство о праве на наследство, подтверждающее его право владения имуществом. Теперь можно продавать, дарить или оставлять недвижимость.

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Какие документы нужны для продажи унаследованной недвижимости

После регистрации права собственности наследник может продавать недвижимость. Для этого необходимо подготовить следующие документы:

свидетельство о праве на наследство;

справка о зарегистрированных лицах в помещении;

паспорт собственника (если есть совладельцы, то и их паспорта);

разрешение органов опеки, если в помещении зарегистрированы несовершеннолетние.

Продавец также передает покупателю техническую документацию на объект и справку об оплате коммунальных услуг.

Какие налоги нужно заплатить

При продаже унаследованной недвижимости действуют льготные условия. Согласно Налоговому кодексу Украины, доход от продажи наследственной недвижимости не облагается налогом, независимо от срока владения. Это значит, что наследник может продать недвижимость сразу после оформления права собственности без уплаты налогов.

Но если за год продается более одного объекта недвижимости, на вторую и последующие продажи распространяются общие нормы налогообложения. Первая сделка за отчетный период не облагается налогом, а за последующие нужно будет уплатить проценты.

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