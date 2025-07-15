В Україні понад 10 млн пенсіонерів: як змінились суми виплат за рік — Finance.ua

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В Україні понад 10 млн пенсіонерів: як змінились суми виплат за рік

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В Україні понад 10 млн пенсіонерів: як змінились суми виплат за рік
В Україні понад 10 млн пенсіонерів: як змінились суми виплат за рік
Станом на 1 липня 2025 року в Україні налічується 10,3 мільйона пенсіонерів, серед яких 2,8 мільйона — працюючі.
Про це свідчать дані Пенсійного фонду України.
Середній розмір пенсії в Україні становить 6 410,17 грн, а серед працюючих пенсіонерів — 6 974,61 грн.
Більшість пенсій в Україні призначено за віком — 72,82%. Крім того:
  • 14,9% — за інвалідністю,
  • 6,63% — у разі втрати годувальника,
  • 5,09% — за вислугу років,
  • 0,52% — соціальні пенсії,
  • 0,04% — довічне утримання суддів.
В Україні понад 10 млн пенсіонерів: як змінились суми виплат за рік
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Розміри пенсій

Порівняно з минулим роком спостерігаються позитивні зрушення у розмірах пенсій.
Зокрема:
  • частка пенсіонерів, які отримують до 3 000 грн, зменшилась з 26,14% до 3,7%;
  • водночас зросла частка тих, хто отримує від 3 001 до 4 000 тис. грн —з 17,32% до 31,95%. Саме такий розмір виплат має більшість українськтх пенсіонерів;
  • показник тих, хто отримує від 5 001 до 10 000 грн, теж зріс — з 25,47% до 29,05%;
  • пенсії понад 10 000 грн тепер отримує 14,81% пенсіонерів (торік було 12,48%).
В Україні понад 10 млн пенсіонерів: як змінились суми виплат за рік
Нагадаємо, за інформацією Пенсійного фонду, найбільшу пенсію в Україні отримує суддя — 390 тисяч гривень на місяць. У працівників прокуратури є пенсії 219 тисяч та 119 тисяч гривень. Детальінше про тих, хто отримує найвищі пенсійні виплати, розповіли тут.
Також зазначимо, що нині Уряд ухвалив постанову, за якою залишки коштів на пенсійних рахунках ВПО, які набули цей статус до початку повномасштабної війни, зберігатимуться не на їхніх рахунках в «Ощадбанку», а у Пенсійному фонді.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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