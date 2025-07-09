У Кабміні не можуть узгодити параметри пенсійної реформи — Finance.ua

У Кабміні не можуть узгодити параметри пенсійної реформи Сьогодні 13:28 — Казна та Політика

У Кабміні не можуть узгодити параметри пенсійної реформи

У Кабінеті міністрів тривають дискусії щодо параметрів пенсійної реформи.

Про це розповіла перша заступниця міністра соцполітики Дарія Марчак в інтерв’ю Радіо Свобода

За її словами, законопроєкти вже розроблені та передані на розгляд уряду. Однак остаточних параметрів ще не погоджено, тому документи поки що не направили до Верховної Ради.

«У нас тривають внутрішні дискусії щодо параметрів. Коли ми домовимося, фіналізуємо параметри, ми вже тоді зможемо рухатися далі до парламенту. На жаль, ця дискусія є дуже складною. З урахуванням того, що, звичайно, фінансовий стан у країні дуже важкий», — зазначила Марчак.

Проблема чинної системи

За словами заступниці міністерки, пенсійна система потребує суттєвих змін. Зокрема, йдеться про недоліки чинної загальнообов’язкової солідарної системи.

«У ній багато неефективностей та проблем, пов’язаних із тим, що десь комусь фактично знецінили частину страхового стажу», — пояснила вона. Крім того, у системі діють близько 160 різних надбавок і доплат, у яких важко розібратися навіть фахівцям.

Якою бачать нову модель

За словами Марчак, система має стати багаторівневою. Наразі вона базується переважно на солідарній складовій, яка, за її словами, покликана забезпечувати лише мінімальний рівень доходу.

«Нам потрібно створити багатошаровість, щоб, крім солідарної, у нас була накопичувальна загальна та накопичувальна добровільна частина», — сказала вона.

Проблема дострокових пенсій

Однією з причин фінансового навантаження на систему є велика кількість пільгових пенсій. За словами Марчак, зараз майже кожен п’ятий українець має право на достроковий вихід на пенсію.

«Загальний пенсійний вік у нас від 60 до 65 років, але при цьому буквально кожен п’ятий у країні має право на достроковий вихід на пенсію. А це десятки мільярдів гривень тих коштів, які ми недоотримуємо в доходи пенсійної системи і які ми платимо з видатків пенсійної системи паралельно. Тобто у нас паралельно відбуваються і втрати від того, що люди менше працюють, і втрати від того, що ми більший період часу платимо пенсію. Тому якраз це глобальне моделювання цих параметрів, воно і затримує прогрес», — пояснила вона.

Нагадаємо, у грудні 2024 року Міністерство соціальної політики презентувало проєкти законів щодо реформи солідарної системи та впровадження накопичувального рівня. Втім поки що вони не зареєстровані у Верховній Раді — тривають обговорення в уряді.

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Радіо Свобода За матеріалами:

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