Топовые смартфоны Google и Samsung сравнили по основным параметрам (видео) Сегодня 04:04 — Фондовый рынок

Топовые смартфоны Google и Samsung сравнили по основным параметрам (видео)

Google и Samsung предлагают совершенно разные подходы к флагманскому смартфону.

Pixel 11 Pro XL делает ставку на искусственный интеллект, алгоритмы вычислительной фотографии и «чистый» Android, тогда как Galaxy S26 Ultra предлагает более мощную аппаратную часть, универсальный набор камер и поддержку стилуса.

Поскольку цены находятся примерно на одном уровне, главным вопросом становится не стоимость, а набор возможностей, которые каждый смартфон предлагает пользователю. Портал Gizmochina провел полное сравнение двух флагманов, чтобы определить, какой из них все же лучше.

Google Pixel 11 Pro XL получил 6,8-дюймовый LTPO OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, разрешением 1344×2992 пикселей и пиковой яркостью до 3600 нит. Samsung S26 Ultra оснащен 6,9-дюймовой панелью Dynamic LTPO AMOLED 2X с разрешением 1440×3120 пикселей и частотой 120 Гц. Его максимальная яркость достигает 2600 нит.

Что касается защиты, оба смартфона имеют одинаковый стандарт IP68. Pixel 11 Pro XL получил алюминиевую рамку и Gorilla Glass Victus 2, а Samsung использует Gorilla Armor 2 на передней панели, Victus 2 сзади и алюминиевую рамку Armor Aluminum 2.

Samsung использует антибликовое покрытие и функцию Privacy Display, которая скрывает содержимое экрана от посторонних. У Pixel выше заявленная пиковая яркость, но S26 Ultra выигрывает благодаря более высокому разрешению и более прочному защитному стеклу.

Производительность и аккумулятор

Pixel 11 Pro XL работает «из коробки» на Android 17 и оснащен процессором Tensor G6. Объем оперативной памяти может достигать 16 ГБ, а встроенной — 1 ТБ. Samsung S26 Ultra получил Snapdragon 8 Elite Gen 5 с аналогичными конфигурациями памяти.

По чистой производительности преимущество по Samsung, особенно в играх, многозадачности и длительных тяжелых нагрузках. Tensor G6 при этом делает больший упор на функциях искусственного интеллекта.

Pixel 11 Pro XL оснащен аккумулятором на 5115 мАч и поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт. Galaxy S26 Ultra получил аккумулятор на 5000 мАч, но поддерживает более быструю зарядку мощностью 60 Вт. Оба флагмана поддерживают беспроводную зарядку Qi 2.2 мощностью до 25 Вт.

Таким образом, Pixel предлагает несколько более емкий аккумулятор, а Samsung — более высокую скорость проводной зарядки.

Камеры

В камерах разница между флагманами особенно заметна. Google Pixel 11 Pro XL получил основной сенсор на 50 Мп, 48 Мп перископический телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом и 48 Мп сверхширокоугольную камеру.

Galaxy S26 Ultra предлагает более универсальную систему: основной сенсор на 200 Мп, телефотокамеру на 10 Мп с 3-кратным зумом, 50-Мп перископический модуль с 5-кратным зумом и 50-Мп сверхширокоугольную камеру.

Благодаря этому Samsung предлагает большую универсальность при съемке на разных фокусных расстояниях. Google делает ставку на вычислительную фотографию и передовые алгоритмы ИИ. По сути это идеальный смартфон типа «приведи и снимай».

На передней панели Pixel 11 Pro получил 42-Мп камеру с автофокусом и записью видео в 4K. У Samsung — 12-мегапиксельная фронтальная камера с Dual Pixel PDAF и поддержкой записи 4K.

УНІАН По материалам:

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