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72 скважины «Укрнафты» уже работают с интеллектуальным управлением насосами

Фондовый рынок
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«Укрнафта» внедряет интеллектуальное управление штанговыми скважинными насосными установками с помощью программного обеспечения Weatherford ForeSite.
«Сегодня фонд скважин, оборудованных ШСНУ, насчитывает 580 единиц. Уже 72 работают с интеллектуальным управлением, еще 62 подключаем к современной системе Weatherford ForeSite. В дальнейшем планируем ежегодно внедрять такие решения еще на 40−60 скважинах, — отметил председатель правления АО „Укрнафта“ Богдан Кукура. — Цифровые технологии сегодня — это не отдельное направление развития, а один из ключевых инструментов повышения эффективности добычи. Именно такие решения позволяют одновременно увеличивать операционную эффективность, снижать затраты и повышать надежность работы оборудования».
Система в режиме реального времени анализирует работу буровой скважины, состояние насосного оборудования и приток жидкости, после чего автоматически подбирает оптимальный режим работы. Это позволяет поддерживать максимально эффективную добычу без перегрузки оборудования.
Для компании это означает не только автоматизацию процессов, но и практический результат:
• тот же или даже больший объем добычи;
• меньшее потребление электроэнергии на каждую тонну добываемой жидкости;
• более длительный межремонтный период работы оборудования;
• меньше выездов ремонтных бригад;
• более низкую себестоимость добычи.
АО «Укрнафта» — крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, является оператором крупнейшей национальной сети АЗК — UKRNAFTA. В 2024 году компания вступила в управление активами Glusco. В 2025 году завершила соглашение с Shell Overseas Investments BV о покупке сети Shell в Украине. В общей сложности оперирует почти 700 АЗК.
Компания реализует комплексную программу возобновления деятельности и обновление формата автозаправочных станций своей сети. С февраля 2023 года выпускает собственные топливные талоны и карты «NAFTAКарта», реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО «Укрнафта-Постач».
Крупнейший акционер «Укрнафты» — НАК «Нафтогаз Украины» с долей 50%+1 акция.
В ноябре 2022 года ставка Верховного главнокомандующего ВСУ приняла решение о передаче государству доли корпоративных прав компании, принадлежавших частным владельцам, которым сейчас управляет Минобороны.
По материалам:
Finance.ua
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