Apple может выплатить владельцам iPhone по $95 из-за задержки Siri AI Сегодня 23:14 — Фондовый рынок

Apple согласилась урегулировать коллективный иск, связанный с задержкой обновленного голосового помощника Siri с искусственным интеллектом.

В рамках мирового соглашения владельцы iPhone могут получить до $95 компенсации. Окончательно соглашение суд должен утвердить в следующем году.

Судья назначил слушание по поводу финального утверждения мирового соглашения на 24 февраля 2027 года. Фактические выплаты, если решение будет принято, начнутся через несколько месяцев после этой даты. Пока владельцам iPhone ничего делать не нужно — специальный сайт с формой для подачи заявок еще не запущен.

Проблема возникла из-за новых возможностей Siri, которые Apple представила вместе с концепцией Apple Intelligence. Компания обещала значительно расширить возможности ассистента, в частности, позволить ему лучше понимать контекст запросов и взаимодействовать с информацией на устройстве. Однако запуск этих функций затянулся.

Первоначально Apple планировала использовать для новой Siri технологии OpenAI ChatGPT, но впоследствии выбрала Google в качестве основного поставщика моделей искусственного интеллекта. Из-за задержек владельцы iPhone обвинили Apple в продвижении функций, которые на момент рекламы фактически не были доступны.

В мае Apple согласилась выплатить $250 млн в рамках урегулирования претензий. Если суд окончательно одобрит сделку, некоторые владельцы iPhone смогут получить до $95. В то же время окончательные условия выплат, критерии участия и порядок подачи заявок станут понятны только после завершения судебной процедуры.

itechua По материалам:

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