0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Apple может выплатить владельцам iPhone по $95 из-за задержки Siri AI

Фондовый рынок
34
Apple согласилась урегулировать коллективный иск, связанный с задержкой обновленного голосового помощника Siri с искусственным интеллектом.
В рамках мирового соглашения владельцы iPhone могут получить до $95 компенсации. Окончательно соглашение суд должен утвердить в следующем году.
Судья назначил слушание по поводу финального утверждения мирового соглашения на 24 февраля 2027 года. Фактические выплаты, если решение будет принято, начнутся через несколько месяцев после этой даты. Пока владельцам iPhone ничего делать не нужно — специальный сайт с формой для подачи заявок еще не запущен.
Проблема возникла из-за новых возможностей Siri, которые Apple представила вместе с концепцией Apple Intelligence. Компания обещала значительно расширить возможности ассистента, в частности, позволить ему лучше понимать контекст запросов и взаимодействовать с информацией на устройстве. Однако запуск этих функций затянулся.
Первоначально Apple планировала использовать для новой Siri технологии OpenAI ChatGPT, но впоследствии выбрала Google в качестве основного поставщика моделей искусственного интеллекта. Из-за задержек владельцы iPhone обвинили Apple в продвижении функций, которые на момент рекламы фактически не были доступны.
В мае Apple согласилась выплатить $250 млн в рамках урегулирования претензий. Если суд окончательно одобрит сделку, некоторые владельцы iPhone смогут получить до $95. В то же время окончательные условия выплат, критерии участия и порядок подачи заявок станут понятны только после завершения судебной процедуры.
По материалам:
itechua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems