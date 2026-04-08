Задержание инкассаторов Ощадбанка в Венгрии: Венгрия придумала новые обвинения
Венгерская налоговая служба подбросила новых «дров» в дело задержанных инкассаторов «Ощадбанка». На этот раз Будапешт заявил о наличии видео якобы из туалета заправки.
О публикации материалов налоговой заявил спикер венгерского правительства Золтан Ковач в Х.
Что венгры назвали «доказательствами»
По версии NAV (Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии), бронированные автомобили перевозили новые банкноты евро и долларов, которые якобы никогда не были в обращении. Следователи утверждают, что эти средства связаны с несколькими финансовыми учреждениями:
- украинским «Ощадбанком»;
- банками в Польше;
- финучреждением в Гибралтаре.
Новый «козырь» Будапешта
Среди «доказательств» венгерская сторона представила видеозапись, на которой якобы видно, как бывший генерал-майор украинской разведки подделывает документы прямо в туалете автозаправки.
Читайте также
На той же записи, по утверждению NAV, слышны разговоры его спутников о «платежах, связанных с коррупцией». Впрочем, само видео налоговая не публикует.
Примечательно, что это та же АЗС, где венгерский антитеррористический центр вначале и задержал инкассаторов.
На видео, которое венгры активно распространяли по всем каналам сразу после задержания, видно — людей в форме «Служба инкассации» просто упаковали лицом сразу после остановки.
Читайте также
Тогда же Будапешт хвастался фото денег и золота — и вдруг тот же материал превратился в «доказательную базу по уголовному делу».
В МИДе Украины прокомментировали заявления Венгрии.
«Считаем, что это был акт государственного бандитизма, когда Венгрия похитила людей и деньги, которые перемещались, возможно, в рамках соглашений между Австрией и Украиной», — отметил представитель МИД Георгий Тихий.
Он также добавил, что нет никаких границ, которые не готовы перейти правительство Орбана, когда речь идет о манипуляции темой Украины. По словам Тихого, Украина будет добиваться справедливости.
Ранее Finance.ua писал, что в Венгрии похитили сотрудников Ощадбанка, инкассаторские машины и ценности: что говорят МИД, НБУ.
Поделиться новостью
