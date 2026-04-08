Задержание инкассаторов Ощадбанка в Венгрии: Венгрия придумала новые обвинения

Венгерская налоговая служба подбросила новых «дров» в дело задержанных инкассаторов «Ощадбанка». На этот раз Будапешт заявил о наличии видео якобы из туалета заправки.

О публикации материалов налоговой заявил спикер венгерского правительства Золтан Ковач в Х

Что венгры назвали «доказательствами»

По версии NAV (Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии), бронированные автомобили перевозили новые банкноты евро и долларов, которые якобы никогда не были в обращении. Следователи утверждают, что эти средства связаны с несколькими финансовыми учреждениями:

украинским «Ощадбанком»;

банками в Польше;

финучреждением в Гибралтаре.

Новый «козырь» Будапешта

Среди «доказательств» венгерская сторона представила видеозапись, на которой якобы видно, как бывший генерал-майор украинской разведки подделывает документы прямо в туалете автозаправки.

На той же записи, по утверждению NAV, слышны разговоры его спутников о «платежах, связанных с коррупцией». Впрочем, само видео налоговая не публикует.

Примечательно, что это та же АЗС, где венгерский антитеррористический центр вначале и задержал инкассаторов.

На видео, которое венгры активно распространяли по всем каналам сразу после задержания, видно — людей в форме «Служба инкассации» просто упаковали лицом сразу после остановки.

Тогда же Будапешт хвастался фото денег и золота — и вдруг тот же материал превратился в «доказательную базу по уголовному делу».

В МИДе Украины прокомментировали заявления Венгрии.

«Считаем, что это был акт государственного бандитизма, когда Венгрия похитила людей и деньги, которые перемещались, возможно, в рамках соглашений между Австрией и Украиной», — отметил представитель МИД Георгий Тихий.

Он также добавил, что нет никаких границ, которые не готовы перейти правительство Орбана, когда речь идет о манипуляции темой Украины. По словам Тихого, Украина будет добиваться справедливости.

