«Ощадбанк» требует от Венгрии возвращения незаконно захваченного имущества и ценностей Сегодня 10:33

«Ощадбанк» требует от Венгрии возвращения двух инкассаторских машин и перевозимых ими ценностей, задержанных в Венгрии 5 марта.

Об этом сообщила пресс-служба «Ощадбанка».

Семь сотрудников банка, сопровождавших груз, вернулись в Украину, однако имущество банка остается незаконно задержанным.

Дальнейшая защита прав «Ощадбанка» в решении инцидента в Венгрии будет состоять в двух направлениях:

Первый: обжалование решения о ограничительных мерах о возможности пребывания на территории ЕС, которые были безосновательно наложены на сотрудников инкассаторской бригады банка миграционной службой Венгрии. Также будет подробно рассмотрен вопрос нарушения прав сотрудников Ощада во время их задержания более суток без предоставления права на доступ к юридической помощи и консульской поддержке.

Второе направление: осуществление правовых шагов для возврата имущества банка — двух инкассаторских автомобилей и ценностей на сумму 40 млн. долларов США, 35 млн евро и 9 кг банковского золота.

«Ощадбанк» абсолютно уверен в законности своих действий. Полный объем информации и подтверждающих документов передан в Национальный банк Украины. Для дополнительного подтверждения своей правовой позиции банк обратится в одну из ведущих международных компаний о проведении независимого аудита процессов и договорных отношений между всеми сторонами, задействованными в рамках перевозки средств и ценностей", — говорится в сообщении.

В «Ощадбанке» привели факты относительно инцидента в Венгрии:

перевозка средств и ценностей осуществлялась в рамках международного соглашения между Ощадбанком и Райффайзен Банк Австрия. Груз был оформлен в соответствии с международными правилами перевозок и действующими европейскими таможенными процедурами;

«Ощадбанк» имеет действующую лицензию на выполнение международных перевозок, выданную Государственной службой Украины по безопасности на транспорте;



во время полномасштабной войны перевозки ценностей банками осуществляются исключительно наземным путем. Такие перевозки проходят в среднем еженедельно;

в составе инкассаторской бригады было 7 штатных сотрудников, стаж работы которых в банке составляет от 3 до 21 года. Традиционно доставку международных грузов сопровождает один из руководителей департамента инкассации «Ощадбанк». В этот раз возглавлял бригаду заместитель директора департамента;

средства, которые перевозились из Вены в Украину, принадлежат «Ощад». Эти средства были вверены банку украинскими гражданами и бизнесом. Они направлялись в Украину для дальнейшего использования в обращении и насыщении наличного рынка страны;

упаковка денег и ценностей была осуществлена ​​в соответствии со всеми регуляторными и транспортными требованиями.

Ранее говорилось , что в понедельник, 9 марта, НБУ проведет обмен безналичной валюты на наличную после инцидента с инкассаторами в Венгрии. Это превентивное решение, которое при необходимости поддержит наличную валютную ликвидность банков на должном уровне для удовлетворения потребностей украинцев.

