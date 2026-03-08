Страны ЕС с наименьшей разницей в оплате труда между мужчинами и женщинами (инфографика) Сегодня 12:02 — Мир

Где у ЕС самый большой гендерный разрыв в зарплатах, Фото: freepik

В 2024 году самые большие отличия в оплате труда между мужчинами и женщинами в ЕС наблюдались в Эстонии, Чешской Республике и Австрии. Средний гендерный разрыв в оплате труда в Евросоюзе сократился с 11,7% в 2023 году до 11,1% в 2024 году.

Об этом свидетельствуют данные Евростата по гендерному разрыву в оплате труда за 2024 год, пишет inpoland.

В каких странах наименьший разрыв в зарплатах

Наибольшее неравенство в оплате труда было зафиксировано в Эстонии (18,8%), Чешской Республике (18,5%) и Австрии (17,6%).

В то же время, самые низкие показатели гендерного разрыва были зафиксированы в:

Бельгии (0,7%),

Румынии (3,7%),

Польше (4,0%).

В Польше этот разрыв сократился на 1,9% по сравнению с 2023 годом, когда этот показатель был на уровне 5,9%.

Люксембург — единственная страна ЕС, где женщины зарабатывают больше, чем мужчины (в среднем на 0,8%).

Разница между средними зарплатами мужчин и женщин в странах ЕС, Инфографика создана с помощью ИИ

Как рассчитывается гендерный разрыв в зарплате

Гендерный разрыв определяется как разница между средней валовой почасовой зарплатой мужчин и женщин в компаниях с не менее чем 10 работниками.

Меньший разрыв не всегда означает больше гендерное равенство — в некоторых странах он может быть низким из-за меньшего участия женщин на рынке труда.

Больше разрыв в оплате труда может быть связан с высоким процентом женщин, работающих неполный рабочий день или в ограниченном количестве отраслей промышленности.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.