Страны ЕС с наименьшей разницей в оплате труда между мужчинами и женщинами (инфографика)

Мир
2
Где у ЕС самый большой гендерный разрыв в зарплатах
Где у ЕС самый большой гендерный разрыв в зарплатах, Фото: freepik
В 2024 году самые большие отличия в оплате труда между мужчинами и женщинами в ЕС наблюдались в Эстонии, Чешской Республике и Австрии. Средний гендерный разрыв в оплате труда в Евросоюзе сократился с 11,7% в 2023 году до 11,1% в 2024 году.
Об этом свидетельствуют данные Евростата по гендерному разрыву в оплате труда за 2024 год, пишет inpoland.

В каких странах наименьший разрыв в зарплатах

Наибольшее неравенство в оплате труда было зафиксировано в Эстонии (18,8%), Чешской Республике (18,5%) и Австрии (17,6%).
В то же время, самые низкие показатели гендерного разрыва были зафиксированы в:
  • Бельгии (0,7%),
  • Румынии (3,7%),
  • Польше (4,0%).
В Польше этот разрыв сократился на 1,9% по сравнению с 2023 годом, когда этот показатель был на уровне 5,9%.
Люксембург — единственная страна ЕС, где женщины зарабатывают больше, чем мужчины (в среднем на 0,8%).
Разница между средними зарплатами мужчин и женщин в странах ЕС
Разница между средними зарплатами мужчин и женщин в странах ЕС, Инфографика создана с помощью ИИ

Как рассчитывается гендерный разрыв в зарплате

Гендерный разрыв определяется как разница между средней валовой почасовой зарплатой мужчин и женщин в компаниях с не менее чем 10 работниками.
Меньший разрыв не всегда означает больше гендерное равенство — в некоторых странах он может быть низким из-за меньшего участия женщин на рынке труда.
Больше разрыв в оплате труда может быть связан с высоким процентом женщин, работающих неполный рабочий день или в ограниченном количестве отраслей промышленности.
