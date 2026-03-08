0 800 307 555
Дания планирует изменить правила защиты для украинцев

Мир
В Дании сообщили о новых правилах для беженцев
Правительство Дании в апреле рассмотрит законопроект о корректировке правил для предоставления специальной защиты украинцам.
Об этом сообщается на сайте датского правительства.

Беженцы из 14 регионов не будут получать временную защиту

Планируется остановить предоставление временной защиты на общих началах для вновь прибывших из 14 регионов, «которые меньше пострадали от военных действий».
Среди регионов — Черкасская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Хмельницкая, Кировоградская, Киевская (без Киева), Львовская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Винницкая, Волынская, Закарпатская и Житомирская области Украины.

Новые правила для мужчин

Новые правила ограничивают пребывание в стране украинских мужчин. Согласно предложению, мужчинам призывного возраста (от 23 до 60 лет) будут отказывать в доступе к проживанию согласно специальному закону.
Исключения составляют те случаи, когда они могут подтвердить свое освобождение от военной службы.
Мужчины-заявители в возрасте до 23 лет в будущем смогут получить вид на жительство только до достижения 23 лет.
Однако они не смогут его продлить, если они не предоставят документальное подтверждение освобождения от мобилизации.
Предложенные изменения в случае их одобрения не повлияют на тех украинцев, которые уже получили вид на жительство в соответствии со специальным законом.
Європейська правда
Мигранты
