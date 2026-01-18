Количество просителей убежища в Дании упало до исторического минимума Сегодня 22:19 — Мир

Количество просителей убежища в Дании упало до исторического минимума

Жесткая иммиграционная политика Дании привела к тому, что в 2025 году количество предоставленного убежища достигло исторического минимума: на конец ноября было удовлетворено 839 прошений.

Соответствующие данные датского правительства приводит Euractiv.

Почему показатель стал рекордно низким

«Абсолютно критично, чтобы как можно меньше иностранцев приезжали в Данию и получали убежище. Моим ключевым приоритетом является ограничение притока беженцев», — заявил министр иммиграции Расмус Стоклунд.

По данным министерства, «было очень мало годов, когда общее количество оставалось ниже 1000… 2025 год станет годом с исторически низким количеством вида на жительство, выданных на основании предоставления убежища».

Читайте также В Германии сократилось количество запросов на получение убежища

К ноябрю 2025 года Дания зарегистрировала 1 835 просьб о предоставлении убежища.

На протяжении более 20 лет на иммиграционную политику страны влияли ультраправые партии, а премьер-министр Мэтте Фредериксен с момента прихода к власти в 2019 году проводит политику «нулевого приема беженцев».

Копенгаген реализовал ряд инициатив, чтобы отпугнуть мигрантов и усложнить получение датского гражданства. В 2024 году страна с населением в шесть миллионов человек приняла около 860 из 2333 заявлений о предоставлении убежища, поданных в том году.

Європейська правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.