Целевые выплаты 8 тыс. гривен по программе «єЯсла»: кто имеет на них право и как оформить

Личные финансы
55
Выплаты за новорожденного, источник фото: pixabay
С 4 марта в Украине начались выплаты новой «детской помощи» по программе «Если». О старте начислений сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Речь об ежемесячном пособии в размере 8 тыс. грн (на ребенка с инвалидностью — 12 тыс. грн).
Отметим, что предназначена она для родителей, выходящих на работу после достижения ребенком 1 года. Зачем? Чтобы поддержать семьи в организации этого процесса, чтобы максимально его облегчить и упростить.

Кто может получить 8 тыс. грн по программе «єЯсла»

Ежемесячную выплату на ребенка после года можно оформить:
  • на мать;
  • на отца или же на опекуна, официально выходящих из «декретного отпуска» на свое официальное место трудоустройства после того, как ребенку исполняется год.
Эти деньги не предназначены для названных родителей или родителей-воспитателей, патронатных воспитателей и представителей учреждений, в которых выполняются функции опекунов или попечителей. Деньги целевые. То есть использовать их можно только на оплату конкретных услуг (на ассистента по уходу, няню или детский сад (и государственный, и частный).

По словам премьер-министра Юлии Свириденко, поддержку по программе «єЯсла» уже успели оформить во многих украинских семьях, а спецсчета для таких денег уже можно открывать в Ощадбанк.
Интересная инициатива, но работы по развитию продолжаются. К примеру, в ближайшее время планируется запуск оформления заявок с помощью «Дії». Пока все делается лично или посредством уполномоченного представителя в Пенсионном фонде Украины (в территориальных органах).

Что следует учесть

Физическое лицо, планирующее обращаться по поводу оформления помощи, должно приготовить:
  • заявление о назначении отдельных видов государственной соцпомощи (утверждено постановлением КМУ от 25.06.2025 № 765);
  • копию свидетельства о рождении;
  • выписка из приказа или копию распоряжения о выходе на полное рабочее время на работу. Также можно использовать справку с места работы с подтверждением полного рабочего времени.
Справка Finance.ua
Важно: если выплата оформляется для семьи с ребенком, имеющим инвалидность, сумма ежемесячной выплаты по программе «єЯсла» составит не 8, а 12 тыс. гривен.

Как оформить 8 тыс. грн по программе «єЯсла»

Начинать нужно с открытия специального счета в Ощадбанк. Это важно. Именно на него будут поступать деньги от государства.
Далее следует лично подать заявление на получение такой помощи. Ожидается, что скоро это можно будет делать в дистанционном формате с помощью Дії, но только в Пенсионном фонде.

До обращения советуем убедиться, что полностью отвечаете условиям программы (основное — трудоустройство официально после достижения ребенком 1 года), а также подготовить:
  • паспорт или ID-карту;
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • документ-подтверждение выхода на работу.
Деньги будут поступать ежемесячно.
Ирина Усович
Журналист
Социальная помощьСоцвыплатыВыплатыДети и деньги
