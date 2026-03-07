Когда работнику могут отказать в оплате больничного
В Украине больничные оформляются в основном в электронном формате в случае установления врачом факта временной нетрудоспособности. Сумма выплат зависит от страхового стажа работника. В то же время, существуют случаи, когда больничный могут не оплатить.
Специалисты budni.robota.ua рассказывают, когда пособие по временной нетрудоспособности могут не назначить.
Продолжительность больничного зависит от состояния пациента, однако законодательство устанавливает четкие правила его оформления:
- До 5 календарных дней. Врач может самостоятельно открыть больничный и при необходимости продлить его до 15 дней.
- От 15 до 30 календарных дней. Решение о продлении принимает врач вместе с заведующим отделением.
- Более 30 календарных дней. Вопрос рассматривает врачебно-консультационная комиссия (ВКК).
- Длительная нетрудоспособность (4 или 5 месяцев суммарно в течение года по одному диагнозу). Пациента направляют в экспертную команду по оценке повседневного функционирования для рассмотрения вопроса об установлении инвалидности.
Кто оплачивает больничный
В первые 5 дней больничный выплачивается за счет средств работодателя. С 6 дня выплаты проводит Пенсионный фонд Украины как страховщик.
Работодатель назначает помощь на основе е-больничного и передает необходимую информацию в ПФУ для финансирования.
Сумма выплаты определяется в процентах от средней заработной платы в зависимости от страхового стажа работника:
- до 3 лет — 50%;
- от 3 до 5 лет — 60%;
- от 5 до 8 лет — 70%;
- свыше 8 лет — 100%.
Средняя зарплата рассчитывается по правилам начисления ЕСВ. При этом наибольший размер выплаты ограничивается наибольшей базой начисления одного взноса.
Для отдельных льготных категорий работников 100% компенсации выплачивается независимо от страхового стажа.
Когда больничный могут не оплатить
Пособие по временной нетрудоспособности не назначается, если:
- травма или болезнь возникла в результате совершения преступления;
- установлено умышленное причинение вреда своему здоровью;
- заболевание связано с алкогольным, наркотическим или токсическим опьянением;
- человек находился под арестом или принудительном лечении по решению суда;
- нетрудоспособность наступила во время отпуска без сохранения заработной платы.
Такие обстоятельства должны быть подтверждены соответствующими документами.
