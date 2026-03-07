Когда работнику могут отказать в оплате больничного Сегодня 14:17 — Личные финансы

Как правильно оформить больничный в 2026 году, Фото: freepik

В Украине больничные оформляются в основном в электронном формате в случае установления врачом факта временной нетрудоспособности. Сумма выплат зависит от страхового стажа работника. В то же время, существуют случаи, когда больничный могут не оплатить.

Специалисты budni.robota.ua рассказывают , когда пособие по временной нетрудоспособности могут не назначить.

Продолжительность больничного зависит от состояния пациента, однако законодательство устанавливает четкие правила его оформления:

До 5 календарных дней. Врач может самостоятельно открыть больничный и при необходимости продлить его до 15 дней. От 15 до 30 календарных дней. Решение о продлении принимает врач вместе с заведующим отделением. Более 30 календарных дней. Вопрос рассматривает врачебно-консультационная комиссия (ВКК). Длительная нетрудоспособность (4 или 5 месяцев суммарно в течение года по одному диагнозу). Пациента направляют в экспертную команду по оценке повседневного функционирования для рассмотрения вопроса об установлении инвалидности.

Кто оплачивает больничный

В первые 5 дней больничный выплачивается за счет средств работодателя. С 6 дня выплаты проводит Пенсионный фонд Украины как страховщик.

Работодатель назначает помощь на основе е-больничного и передает необходимую информацию в ПФУ для финансирования.

Сумма выплаты определяется в процентах от средней заработной платы в зависимости от страхового стажа работника:

до 3 лет — 50%;

от 3 до 5 лет — 60%;

от 5 до 8 лет — 70%;

свыше 8 лет — 100%.

Средняя зарплата рассчитывается по правилам начисления ЕСВ. При этом наибольший размер выплаты ограничивается наибольшей базой начисления одного взноса.

Для отдельных льготных категорий работников 100% компенсации выплачивается независимо от страхового стажа.

Когда больничный могут не оплатить

Пособие по временной нетрудоспособности не назначается, если:

травма или болезнь возникла в результате совершения преступления;

установлено умышленное причинение вреда своему здоровью;

заболевание связано с алкогольным, наркотическим или токсическим опьянением;

человек находился под арестом или принудительном лечении по решению суда;

нетрудоспособность наступила во время отпуска без сохранения заработной платы.

Такие обстоятельства должны быть подтверждены соответствующими документами.

