Вишинг-мошенничество: как не попасть на крючок злоумышленников

Как уберечь себя от вишинга
Как уберечь себя от вишинга, Фото: freepik
Вишинг — это вид телефонного мошенничества, когда злоумышленники пытаются получить ваши банковские реквизиты, пароли или прочую конфиденциальную информацию и заставить перевести деньги на счета воров.
Специалисты Патрульной полиции Сумской области рассказывают, как защититься от вишинг-мошенничества.

Советы, как уберечь себя от вишинга

1. Не разглашайте конфиденциальную информацию

Не раскрывайте личные данные, если вам звонят по телефону с незнакомого номера. Если просят предоставить конфиденциальную информацию — это признак мошенников.
Во время разговора по телефону никогда не делитесь личной информацией, такой как пароли или номера кредитных карт.

2. Проверяйте контактные данные

Часто злоумышленники притворяются представителями организаций. Всегда проверяйте контактные данные учреждений на официальных сайтах или других надежных источниках.

3. Перезвоните по официальному номеру

Специалисты отмечают, если вас беспокоит звонок, вы всегда можете отказаться от ответа и позвонить по телефону с официального веб-сайта.
Ранее Finance.ua писал, что во время войны мошенники манипулируют уязвимостью людей, придумывая новые схемы: фейковые выплаты, компенсации, продажи несуществующих генераторов и т. д.
Узнайте больше о ТОП-5 схемах мошенников во время войны.
