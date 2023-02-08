Уклонение от мобилизации: какие наказания уже получили украинцы — Finance.ua

Уклонение от мобилизации: какие наказания уже получили украинцы Сегодня 10:30 — Личные финансы

Уклонение от мобилизации: какие наказания уже получили украинцы

Вторжение рф и начало полномасштабной войны увеличили количество мобилизованных украинцев. В то же время, есть и большое количество уклонистов.

Аналитики сайта Опендатабот проанализировали данные судебного реестра, чтобы узнать, сколько было приговоров по делам, связанным с военными преступлениями.

Статья 336 УКУ «Уклонение от призыва по мобилизации»

В течение 2022 года наибольшее количество дел об уклонении от призыва было зарегистрировано в марте — 282 производства. С тех пор количество дел колебалось, в среднем, на уровне 100 производств в месяц.

В декабре количество учтенных дел по уклонению упало почти в 10 раз за месяц — до 19 производств.

В общей сложности за весь 2022 год было учтено 1108 дел. Несмотря на то, что в полномасштабную войну мобилизуют больше людей, количество «уклонистов» вдвое меньше, чем было в предыдущую волну в 2015 году. Тогда было учтено 2256 производств по соответствующей статье.

Наказание. Большинство обвиняемых по этой статье во время полномасштабного вторжения получают 2-3 года за решеткой с испытанием сроком в 1-2 года. Сейчас в реестре найден один Большинство обвиняемых по этой статье во время полномасштабного вторжения получают 2-3 года за решеткой с испытанием сроком в 1-2 года. Сейчас в реестре найден один приговор с фактическим лишением свободы — в августе уклониста приговорили к 3 годам.

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Интересно, что почти 30% от общего количества приговоров по статье 336 УК вынесено в Закарпатской области.

Увеличение количества военных, соответственно, не могло не повлиять на количество военных преступлений. Одним из побочных результатов этого тренда в конце января 2023 года стало подписание Президентом законопроекта 8271 , предусматривающего усиление ответственности военных.

Статья 402 УКУ «Неповиновение»

По статье 402 УКУ о неповиновении количество дел, по сравнению с 2015 годом, возросло в 6 раз. Всего за 2022 год было учтено 1574 производства по этой статье. Пик неповиновения пришелся на май-июнь 2022 года, с тех пор количество дел уменьшалось.

Наказание. В зависимости от тяжести содеянного, обвиняемым присуждали наказания: содержание в дисциплинарном батальоне, гауптвахте, «условные» сроки, отчисления из зарплаты в пользу государства от 10% до 20% и штрафы от 34 тысяч до 153 тысяч гривен. Важно, что апелляционные обжалования приговоров по данной статье в реестре отсутствуют.

Статья 407 УКУ «Самовольное оставление воинской части или места службы»

По статье 407 о «самоволках» за весь прошлый год зарегистрировано 6183. Пик пришелся на ноябрь, когда учли 26% таких дел. Для сравнения, в 2015 году было учтено в 1,6 раза меньше производств по этой статье — всего 3927 дел.

Статья 408 УКУ «Дезертирство»

По статье 408 УКУ о дезертирстве за год зарегистрировано 3214 дел. Пик беглецов приходится на март. По сравнению с предыдущей волной мобилизации в 2015 году количество производств по статье 408 выросло втрое.

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