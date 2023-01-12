Могут ли вручить повестку на входе в метро: в КГГА дали ответ — Finance.ua

Могут ли вручить повестку на входе в метро: в КГГА дали ответ Сегодня 06:18

Могут ли вручить повестку на входе в метро: в КГГА дали ответ

Руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко объяснил, будут ли киевлянам вручать на входе в метро повестки. Об этом он рассказал в интервью ТСН.

Попко подчеркнул, что повестку могут вручить в любом месте.

«О повестках. Законодательством четко не регламентируется место, где должна вручаться повестка. Ее могут вручить в любом месте», — отметил он.

Также Попко напомнил, как должна выглядеть повестка и кто имеет право ее вручать.

«Повестка обязательно должна содержать подпись руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки и мокрую печать. В повестке должна быть указана дата вручения, адрес военкомата и время, в которое нужно туда обратиться. Вручить повестку может только сотрудник территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также уполномоченные лица ОМС, руководители предприятий/учреждений/организаций, в том числе учебных заведений, физические лица-предприниматели, управляющие многоквартирных домов», — разъяснил глава КМВА.

Справка Finance.ua:

ранее стало известно, что в приложении «Дія», согласно постановлению Кабмина, должен появиться электронный военный билет, но отправлять повестки через этот сервис не планируется;



гражданам, получившим повестку в военкомат, но не явившимся в указанное время, грозит административная и даже уголовная ответственность. Вид наказания зависит от типа повестки, которую военнообязанный проигнорировал.

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