Могут ли вручить повестку на входе в метро: в КГГА дали ответ — Finance.ua
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Могут ли вручить повестку на входе в метро: в КГГА дали ответ

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Могут ли вручить повестку на входе в метро: в КГГА дали ответ
Могут ли вручить повестку на входе в метро: в КГГА дали ответ
Руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко объяснил, будут ли киевлянам вручать на входе в метро повестки. Об этом он рассказал в интервью ТСН.
Попко подчеркнул, что повестку могут вручить в любом месте.
«О повестках. Законодательством четко не регламентируется место, где должна вручаться повестка. Ее могут вручить в любом месте», — отметил он.
Также Попко напомнил, как должна выглядеть повестка и кто имеет право ее вручать.
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«Повестка обязательно должна содержать подпись руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки и мокрую печать. В повестке должна быть указана дата вручения, адрес военкомата и время, в которое нужно туда обратиться. Вручить повестку может только сотрудник территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также уполномоченные лица ОМС, руководители предприятий/учреждений/организаций, в том числе учебных заведений, физические лица-предприниматели, управляющие многоквартирных домов», — разъяснил глава КМВА.

Справка Finance.ua:

  • ранее стало известно, что в приложении «Дія», согласно постановлению Кабмина, должен появиться электронный военный билет, но отправлять повестки через этот сервис не планируется;
  • гражданам, получившим повестку в военкомат, но не явившимся в указанное время, грозит административная и даже уголовная ответственность. Вид наказания зависит от типа повестки, которую военнообязанный проигнорировал.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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