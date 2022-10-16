Что делать военнообязанным, которые ждали повестку, но не получили ее — Finance.ua
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Что делать военнообязанным, которые ждали повестку, но не получили ее

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В Украине продлили военное положение и мобилизацию до 21 ноября. Призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Однако повестки получили еще далеко не все военнообязанные.
Гражданам, желающим защищать нашу землю от российских захватчиков, советуют обратиться в районные территориальные центры комплектования. В частности, говорится об опытных бойцах, еще не получивших повестку.

На фронт отправляют только подготовленных воинов

Обязательное требование для комплектования воинских частей — наличие боевого опыта или прохождение учебных сборов по соответствующей военно-учетной специальности.
Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ.
Неопытные военнообязанные после получения повести сначала должны пройти предварительную подготовку. Их учат в специализированных центрах. Офицеры запаса могут пройти курсы переподготовки и повышения квалификации при вузах.

В Украине отменили плановый осенний призыв

Недавно Владимир Зеленский отменил плановый осенний призыв. Однако украинских мужчин предупредили, что нужно быть готовыми к мобилизации.
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Дополнительную мобилизацию объявлять пока не планируют. Впрочем, все зависит от ситуации на поле боя, сообщили в ОП. Вместе с тем Михаил Подоляк отметил, что наше государство лучше понимает математику войны, чем соперники. В отличие от россии, нам важнее качественная подготовка военных, чем их количество.
Советник главы ОП заверил, что мы следим за тем, как проходит мобилизация у государства-агрессора. В частности, кого и сколько отправляет враг и как это повлияет на развитие событий. Именно от этого и будет зависеть, понадобится дополнительная мобилизация или нет.
По материалам:
Телеканал 24
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