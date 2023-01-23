Повестки прикрепляют на дверях квартир и домов: адвокат объяснил, законно ли это — Finance.ua
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Повестки прикрепляют на дверях квартир и домов: адвокат объяснил, законно ли это

Личные финансы
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Повестки прикрепляют на дверях квартир и домов: адвокат объяснил, законно ли это
Повестки прикрепляют на дверях квартир и домов: адвокат объяснил, законно ли это
На днях по соцсетям разошлось видео, как люди в военной форме прикрепляют повестку на двери квартиры, фотографируют ее и уходят.
Адвокат Александр Заруцкий объяснил, законно ли это. Также юристы объяснили, как на такое «вручение» повестки реагировать украинцам и вообще нужно ли реагировать, сообщает ТСН.
Заруцкий подчеркнул, что повестку должны вручать в руки человеку, который в ней указан. Поэтому наклеить документ на дверь и считать это получением человеком незаконно, говорит адвокат: «Повестку должны вручить в руки, а делать вид, что ее вручили, прикрепив на дверь, — не очень корректное решение».
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Правозащитник Эдуард Багиров подчеркнул, что представители военкомата должны вручить повестку человеку, а он — оставить подпись о его получении. Без подписания повестки человек может не являться в территориальный центр комплектования и соцподдержки, это не будет иметь никаких правовых последствий. «А прикрепление на двери — это отклонение от правил вручения повесток», — отметил Багиров.

Раздача повесток в Украине и мобилизация

В Украине с начала полномасштабного вторжения идет мобилизация, военнообязанных граждан просят явиться в военкоматы для уточнения своих данных.
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Ранее в сети появились фото прикрепленных в подъездах некоторых жилых домов Киева объявлений, в которых опубликован закон о мобилизации и приказе для военнообязанных прибыть в районный военкомат. В КМВА заявили, что это — информирование населения о том, что мобилизация продолжается.

Воинский учет в Украине по-новому 🧐

По материалам:
УНІАН
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