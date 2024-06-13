Работникам ТЦК предлагают сократить полномочия — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Работникам ТЦК предлагают сократить полномочия

Казна и Политика
114
Работникам ТЦК предлагают сократить полномочия
Работникам ТЦК предлагают сократить полномочия
Комитет Верховной Рады по национальной безопасности планирует передать некоторые функции работников Территориального центра комплектования гражданским органам. Такая идея появилась из-за постоянных скандалов с военкомами.
Об этом заявил заместитель главы этого комитета, нардеп Егор Чернев в эфире национального телемарафона 12 июня.
Читайте также
Чернев вспомнил о потасовке между работниками «скорой помощи» и ТЦК, произошедшей 11 июня в Одессе. Тогда военнослужащие Киевского РТЦК и СП Одессы задержали и удерживали несколько часов приехавших на вызов фельдшеров.
«Это действительно позорная ситуация, когда военные дерутся с врачами — я такого еще не видел», — отметил Чернев.
Также он заявил, что в профильном комитете Рады сейчас работают над тем, чтобы в будущем не повторились подобные ситуации.
Читайте также
«И один из вариантов — пока на уровне обсуждения — это передача функций ТЦК каким-то гражданским органам. То есть, возможно, вывести из Вооруженных сил или из Министерства обороны. Но это — один из вариантов», — сказал Чернев.
Напомним, ранее министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что военнообязанным украинцам могут ограничивать предоставление государственных услуг без военно-учетных документов. Речь идет о «сотнях, если не тысячах» услуг.
Непроживание военнообязанного по адресу, указанному им при обновлении данных в приложении «Резерв+», может считаться причиной для наложения штрафа или даже блокирования банковского счета.
По материалам:
Novyny.live
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.