Работникам ТЦК предлагают сократить полномочия — Finance.ua

Работникам ТЦК предлагают сократить полномочия Сегодня 12:40 — Казна и Политика

Работникам ТЦК предлагают сократить полномочия

Комитет Верховной Рады по национальной безопасности планирует передать некоторые функции работников Территориального центра комплектования гражданским органам. Такая идея появилась из-за постоянных скандалов с военкомами.

Об этом заявил заместитель главы этого комитета, нардеп Егор Чернев в эфире национального телемарафона 12 июня.

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Чернев вспомнил о потасовке между работниками «скорой помощи» и ТЦК, произошедшей 11 июня в Одессе. Тогда военнослужащие Киевского РТЦК и СП Одессы задержали и удерживали несколько часов приехавших на вызов фельдшеров.

«Это действительно позорная ситуация, когда военные дерутся с врачами — я такого еще не видел», — отметил Чернев.

Также он заявил, что в профильном комитете Рады сейчас работают над тем, чтобы в будущем не повторились подобные ситуации.

«И один из вариантов — пока на уровне обсуждения — это передача функций ТЦК каким-то гражданским органам. То есть, возможно, вывести из Вооруженных сил или из Министерства обороны. Но это — один из вариантов», — сказал Чернев.

Напомним, ранее министр юстиции Украины Денис Малюська заявил , что военнообязанным украинцам могут ограничивать предоставление государственных услуг без военно-учетных документов. Речь идет о «сотнях, если не тысячах» услуг.

Непроживание военнообязанного по адресу, указанному им при обновлении данных в приложении «Резерв+», может считаться причиной для наложения штрафа или даже блокирования банковского счета.

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