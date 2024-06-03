Требовал взятку за то, чтобы не мобилизовали авто: в Одессе разоблачили служащего ТЦК (видео) — Finance.ua
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Требовал взятку за то, чтобы не мобилизовали авто: в Одессе разоблачили служащего ТЦК (видео)

Криминал
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Требовал взятку за то, чтобы не мобилизовали авто: в Одессе разоблачили служащего ТЦК (видео)
Требовал взятку за то, чтобы не мобилизовали авто: в Одессе разоблачили служащего ТЦК (видео)
Следователи задержали служащего одного из ТЦК, требовавшего взятку за то, чтобы не мобилизовали авто. Теперь мужчине грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
По данным следствия, офицер мобилизационного отделения одного из городских территориальных центров комплектования и социальной поддержки потребовал с представителя логистической компании 1000 долларов вознаграждения. Обещал помочь в выдаче справки о снятии с учета внедорожника 2022 года выпуска, который был поставлен на учет в рамках военно-транспортной обязанности.
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После получения неправомерной выгоды полицейские задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.
За это преступление правонарушителю грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, чем он и воспользовался.
Следствие продолжается под процессуальным руководством специализированной прокуратуры в области обороны Южного региона.
По материалам:
Finance.ua
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