В Минобороны объяснили, когда военнообязанных могут ограничить в праве на вождение — Finance.ua

В Минобороны объяснили, когда военнообязанных могут ограничить в праве на вождение Сегодня 14:01 — Личные финансы

В Минобороны объяснили, когда военнообязанных могут ограничить в праве на вождение

С 18 мая в Украине вступает в силу обновленный закон о мобилизации. Представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона пояснил, в каком случае военнообязанного гражданина могут ограничить в праве вождения авто.

«В законе есть четко прописанная схема. Человеку, который уклоняется в течение 5 дней с момента, когда человек должен явиться в ТЦК и СП по повестке, направляется требование по исполнению долга военнообязанного. После этого, если человек в течение 10 дней игнорирует и его, добровольно не приходит, не обновляет, не уточняет свои данные в ТЦК и СП, идет обращение в суд.

Спикер Минобороны добавил: чтобы не пугать людей, нужно отметить, что это временное ограничение.

«Если человек обновляет свои данные, уточняет их, то соответственно это ограничение отменяется», — подчеркнул он.

Что касается военно-транспортной обязанности, то на нужды ВСУ изымают спецтехнику, поэтому гражданам не стоит опасаться, что заберут транспорт личного управления, отметил Лазуткин.

«Кстати, о транспортных средствах хочу отметить, что есть военно-транспортная обязанность. Многие испугались, что будут забирать автомобили. На самом деле — нет. Она давно уже действует, и это не новая норма. Как мы видим, привлекались некоторые автомобили. Но преимущественно это специальный транспорт у государственных учреждений. Но легковые автомобили, особенно массово, никто у людей не забирал.

Справка Finance.ua:

с 18 мая все военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 суток должны обновить свои данные в ТЦК;

за нарушение правил военного учета в особый период предусматривается штраф от 17 тысяч до 25 500 гривен. Военнообязанные, которые получили по несколько штрафов и не явились в ТЦК, могут быть привлечены к уголовной ответственности.

УНІАН По материалам:

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