Военнообязанные мужчины избегают официального трудоустройства, — комментарий Гетманцева Сегодня 14:30 — Казна и Политика

Военнообязанные мужчины избегают официального трудоустройства, — комментарий Гетманцева

Закон о мобилизации, который вступит в силу с 18 мая 2024 года, ничего не меняет для военнообязанных мужчин, которые трудоустроены официально. Ведь сам по себе закон не содержит никаких оснований для того, чтобы каким-то образом стимулировать неофициальную занятость. В то же время, военнообязанные мужчины избегают официального трудоустройства.

Об этом в интервью Новости. Live сказал глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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«Система учета военнообязанных работает у нас с 1994 года. Для трудоустройства и раньше нужен был военный билет или документ, его заменяющий. И вообще мобилизация сама по себе не влияет каким-либо значительным образом на рынок труда. Более решающий фактор — миграция», — заверил Гетманцев.

По его словам, в Украине большой уровень безработицы — около 20%. Однако с другой стороны, сложно найти квалифицированных специалистов даже в крупных городах Украины.

«Попробуйте найти их в Киеве, Днепре или Львове. Бухгалтера попробуйте найти. Даже экскаваторщика. Бизнес говорит, что не может найти экскаваторщика, предлагая зарплату в 4 тыс. долларов. Даже айтишников уже сложно найти», — заверил политик.

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По его словам, проблема Украины в том, что квалифицированные работники, знающие, как работать руками и головой, уехали. Эту проблему решить не так просто, это долговременная цель, которая влечет за собой образование и переквалификацию.

Ранее президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко заявлял , что за последние полтора года с официального рынка труда Украины уволились примерно 1,5 млн работников из-за необходимости становиться на воинский учет.

«Люди не хотят официально трудоустраиваться. По одной простой причине. Они знают, что официальное трудоустройство военнообязанных — это сразу учет. И это первая причина перехода экономики в тень. По нашим данным, примерно 1,5 миллиона человек за последние полтора года просто уволились с официального рынка труда», — отмечал он.

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