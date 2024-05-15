В Раде объяснили, чего ждать уклонистам, которые игнорируют штрафы — Finance.ua

В Раде объяснили, чего ждать уклонистам, которые игнорируют штрафы Сегодня 17:01 — Личные финансы

В Раде объяснили, чего ждать уклонистам, которые игнорируют штрафы

В Украине 18 мая вступает в силу новый закон о мобилизации. Накануне в Верховной Раде сообщили, что военнообязанные, получившие несколько штрафов и не явившиеся в ТЦК, могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Подробности нововведения рассказала народный депутат и член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Фриз в комментарии ТСН.ua.

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«Нужно понимать поэтапность применения штрафов. Сначала налагается административный штраф. Если нарушитель не платит его, то военнообязанному может быть выписан второй штраф больше предыдущего. Для физических лиц речь идет о суммах от 17 тыс. грн. до 25 тыс. грн» , — говорит Ирина Фриз.

Это означает, что штраф наложен за нарушение учета.

«Если нарушитель не платит ни первый штраф, ни второй, не появляется для обновления своих учетных данных после уплаты штрафа, то подвергается уголовной ответственности за нарушение закона о мобилизации», — объясняет депутат.

То есть, это статья за уклонение, а не нарушение воинского учета.

«И именно за это в действующем законодательстве статья была не изменена — предполагается от 3 до 5 лет заключения за уклонение от мобилизации во время действия военного положения», — резюмировала она.

Напомним, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук ранее заявлял , что в Украине могут начать блокировать счета и арестовывать имущество людей, уклоняющихся от мобилизации. Это может быть реализовано через административное судопроизводство.

По словам нардепа, повышение штрафов за уклонение от мобилизации может привести к тому, что люди не будут их платить. Следовательно, исполнительные службы судов будут завалены огромным количеством производств.

УНІАН По материалам:

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