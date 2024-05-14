Как уклонистам платить по кредитам, если счет заблокирован с подачи ТЦК: объяснение банков — Finance.ua

Как уклонистам платить по кредитам, если счет заблокирован с подачи ТЦК: объяснение банков Сегодня 13:02 — Кредит&Депозит

Как уклонистам платить по кредитам, если счет заблокирован с подачи ТЦК: объяснение банков

Мужчины, которые могут столкнуться с блокировкой банковского счета в результате неуплаты штрафов за нарушение правил военного учета, все равно смогут гасить свои кредиты через специальный счет, который будет для них создан для этой цели.

Об этом свидетельствуют ответы технической поддержки украинских банков, сообщает издание Delo.ua.

ПУМБ, арест счета будет производиться на основании постановления Государственной исполнительной службы, а принудительное списание средств — на основании соответствующей платежной инструкции от нее. В частности, как говорят в банке, арест счета будет производиться на основании постановления Государственной исполнительной службы, а принудительное списание средств — на основании соответствующей платежной инструкции от нее.

Если же пользователю следует возвращать кредит, для этого будет создан «транзитный» счет, куда можно будет зачислять деньги именно на уплату кредита. Банк либо сообщит его клиенту сам, либо его можно будет запросить у чат-поддержки.

monobank отмечают, что возвращать средства через спецсчет можно будет по номеру карты или IBAN, в том числе при уплате третьим лицом с указанием соответствующего комментария относительно назначения платежа. Соответственно, для уплаты штрафа, а не возврата кредита, реквизиты придется уточнять в Исполнительной службе. В свою очередь, вотмечают, что возвращать средства через спецсчет можно будет по номеру карты или IBAN, в том числе при уплате третьим лицом с указанием соответствующего комментария относительно назначения платежа. Соответственно, для уплаты штрафа, а не возврата кредита, реквизиты придется уточнять в Исполнительной службе.

А-Банке прокомментировать ситуацию отказались, ссылаясь на то, что указанный закон пока еще не вступил в силу. прокомментировать ситуацию отказались, ссылаясь на то, что указанный закон пока еще не вступил в силу.

Напомним, 9 мая Верховная Рада приняла закон, которым штрафы за нарушение военного учета в военное время и уклонение от мобилизации увеличиваются для граждан до 17−25 тысяч гривен, решения о которых ТЦК будут принимать без протокола и присутствия самого нарушителя.

Однако из-за таких размеров штрафов многие граждане, вероятно, могут просто не иметь денег, чтобы оплатить их, что приведет к блокированию счетов в рамках процедуры исполнительного производства.

Ранее в парламенте обсуждали идею прописать непосредственно в законопроекте о мобилизации возможность блокирования счетов уклонистам, но от нее отказались.

Діло По материалам:

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