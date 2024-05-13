Уклонение от мобилизации: как будет происходить процедура наложения штрафов — Finance.ua

Уклонение от мобилизации: как будет происходить процедура наложения штрафов Сегодня 08:01 — Личные финансы

Уклонение от мобилизации: как будет происходить процедура наложения штрафов

Верховная Рада 9 мая 2024 года приняла во втором чтении законопроект № 10 379 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовном кодексе Украины об усилении ответственности за военные правонарушения».

Теперь нарушителей правил воинского учета ожидают увеличенные суммы.

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В настоящее время власти обещают ограничиться минимальными размерами штрафов — 17 тыс. гривен для граждан и 34 тыс. гривен для должностных лиц соответственно. Однако, сколько продлится этот «льготный период» и будут ли его соблюдать органы, налагающие штрафы — вопрос без ответа.

Как будет происходить процедура наложения штрафов

Рада существенно изменила саму процедуру наложения наказания. Законодатель вводит изменения в статью 258 КупАП, в которых говорится, что протокол по ст. 210 и 210−1 КУоАП не составляется, если нарушение совершено в особый период и если лицо не явилось в ТЦК без уважительных причин или не сообщило причину неприбытия по повестке.

Как это работает сейчас? До вступления в силу закона № 10 379 для того, чтобы привлечь правонарушителя к ответственности (наложить штраф), необходимо составить протокол о правонарушении, направить его в суд, а уже тот решает, налагать ли штраф на нарушителя или нет.

Что изменится. С момента вступления в силу нового закона эта норма отменяется и протокол составлять не нужно — постановление о привлечении к ответственности и применении штрафа выносится немедленно, это делает представитель ТЦК. Что важно — присутствие того человека, которого в ТЦК считают правонарушителем, для этого не нужно.

Не говоря уже о подписи под постановлением о наложении взыскания. По сути это «заочный штраф» — можно спрогнозировать, что многие граждане Украины узнают о его наличии после того, как их счета будут заблокированы.

Таким образом, если человек не обновил свои данные, не сообщил об изменении личных данных (семейное состояние, состояние здоровья и т. д. — Ред.), не явился по повестке и т. д. , то орган ТЦК и СП выносит постановление о штрафе без протокола.

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В то же время есть оговорки о том, что военнообязанный должен быть надлежащим образом уведомлен о дате, времени и месте вызова. И у ТЦК должны быть документы, подтверждающие это уведомление. Однако какие именно — не сказано.

Эта норма, насколько можно судить по имеющимся данным, прописана нечетко. Что, очевидно, создаст много споров по поводу ее применения. Поскольку суммы штрафов немалые, можно спрогнозировать огромное количество судебных споров об их обжаловании.

Детальнее об усилении ответственности за мобилизацию читайте в статье Finance.ua:

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