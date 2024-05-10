В Украине будут блокировать счета уклонистов: нардеп объяснил, как это возможно — Finance.ua

В Украине будут блокировать счета уклонистов: нардеп объяснил, как это возможно Сегодня 12:02 — Личные финансы

В Украине будут блокировать счета уклонистов: нардеп объяснил, как это возможно

В Украине могут начать блокировать счета и арестовывать имущество уклоняющихся от мобилизации людей. Это может быть реализовано через административное судопроизводство.

Об этом рассказал член комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук, передает УНИАН

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По словам нардепа, повышение штрафов за уклонение от мобилизации может привести к тому, что люди не будут их платить. Следовательно, исполнительные службы судов будут завалены огромным количеством производств.

«Это большие деньги для Киева, для меня. А для каких-то провинциальных городов и сел — это очень большие деньги. То есть, скорее всего, у нас будет массовая ситуация, когда эти штрафы не будут оплачены гражданами, потому что у них просто может не быть денег или они не захотят это делать», — заметил Осадчук.

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Он пояснил, что тогда включается процедура исполнительного производства, а таким образом можно будет блокировать счета и налагать взыскание на имущество.

«То есть фактически таким образом Минобороны и Кабмин возвращаются к той идее, которая была в декабре 2023 года в законопроекте о мобилизации, где предполагалось блокирование счетов, и она была отклонена ВР, потому что это было неконституционно. Но сейчас эта схема будет запущена через в принципе абсолютно законную процедуру — через административное судопроизводство», — подчеркнул нардеп.

Напомним, в январе 2024 года заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявляла, что в рамках существующего сегодня законодательного поля финансово ограничить лиц, уклоняющихся от мобилизации в Украине, нельзя.

«Любая информация, имеющаяся в банках и касающаяся каждого конкретного лица, может раскрываться только в отдельных случаях, в большинстве — по решению суда», — объясняла тогда Рожкова.

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Напомним, 9 мая Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс и кодекс об административных правонарушениях за нарушение мобилизации.

А 11 апреля Верховная Рада приняла в целом законопроект № 10 449 о мобилизации и прохождении военной службы, президент Владимир Зеленский подписал документ 16 апреля. Закон вступит в силу 18 мая.

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