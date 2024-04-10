В Верховной Раде сделали заявление о депортации «уклонистов» из-за границы — Finance.ua

В Верховной Раде сделали заявление о депортации «уклонистов» из-за границы Сегодня 17:40 — Казна и Политика

В Верховной Раде сделали заявление о депортации «уклонистов» из-за границы

Механизм депортации украинских мужчин призывного возраста из-за границы в Украину не предусмотрен украинским и международным законодательством.

Об этом член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель депутатской фракции политической партии «Европейская Солидарность» Ирина Фриз сказала в эфире «Радио Свобода».

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Депутат пояснила, что оформление консульских услуг военнообязанными за границей при наличии военно-учетных документов, как это предусматривает законопроект о мобилизации, необходимо для понимания количества граждан Украины за границей.

«Предоставление консульских услуг будет происходить в течение 60-ти дней с момента вступления в силу этого закона с одновременной актуализацией данных. То есть мужчина призывного возраста может прийти, чтобы получить консульскую услугу за эти 60 дней и может обновить свои данные. Указать место нахождения, контактные данные для того, чтобы Министерство обороны и Генштаб имели четкое понимание, какое количество граждан находится за границей», — отметила Фриз.

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Депутат говорит, что ни о какой депортации из-за границы украинцев речь не идет.

«Сейчас, согласно действующему законодательству, и украинскому, и международному, нет механизма депортации людей во время военного положения из других стран. Никакой депортации происходить не будет. Это только для военного учета нужно для Министерства обороны», — добавила Фриз.

Напомним, ранее в Офисе президента поддержали идею призвать в армию живущих за рубежом украинских мужчин и наказывать тех, кто откажется явиться в призывные пункты. В частности, в качестве таких мер обсуждается лишение помощи и вида на жительство.

На сегодняшний день мобилизационный резерв Украины насчитывает 5 миллионов мужчин. Именно столько украинцев могут призвать на фронт, свидетельствуют результаты исследования Texty.org.ua.

УНІАН По материалам:

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