Заочные штрафы для уклонистов до 25 500 грн: нардепы проголосовали — Finance.ua

Заочные штрафы для уклонистов до 25 500 грн: нардепы проголосовали Сегодня 10:41 — Личные финансы

Заочные штрафы для уклонистов до 25 500 грн: нардепы проголосовали

В Раде проголосовали законопроект № 10 379, который предусматривает увеличение штрафов за нарушение правил воинского учета.

Законопроект предусматривает существенное повышение штрафов для нарушителей правил воинского учета и законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, о мобилизационной подготовке и мобилизации.

Суммы штрафов для уклонистов будут следующими:

за нарушение правил воинского учета (статья 210 Кодекса об административных правонарушениях): штраф от 3400 до 5100 грн, за повторное нарушение или в особый период — от 17 000 до 25 500 грн;

грн, за повторное нарушение или в особый период — за нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время (210−1 КУоАП): от 5 100 до 8 500 грн — для граждан, от 17 000 до 34 000 грн — для должностных и юридических лиц;

— для граждан, от — для должностных и юридических лиц; за нарушение законодательства об обороне и мобилизации в военное время: от 17 000 до 25 500 грн — для граждан, от 34 000 до 59 500 грн — для должностных и юридических лиц.

Справка Finance.ua:

16 апреля 2024 года Президент Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации. Нормы, прописанные в законе, вступят в силу 18 мая. Новые правила обязывают всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет обновить свои данные в течение 60 дней. Это касается граждан Украины, которые находятся в Украине, а также проживающих за рубежом;

Согласно действующим нормам, находящиеся за рубежом мужчины должны обновить свои данные в течение 60 дней со дня вступления в силу этого закона. А это значит, что крайний срок — 15 июля 2024 года. Заметим, что в случае изменения военно-учетных данных в будущем соответствующие данные нужно будет обновить в течение 7 дней. Этот срок определяется правилами воинского учета;

Верховная Рада поддержала продление военного положения и общей мобилизации в Украине на 90 дней — до 11 августа 2024 года.

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