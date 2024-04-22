Кабмин готовит новые ограничения за уклонение от мобилизации — Finance.ua
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Кабмин готовит новые ограничения за уклонение от мобилизации

Казна и Политика
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Кабмин готовит новые ограничения за уклонение от мобилизации
Кабмин готовит новые ограничения за уклонение от мобилизации
Кабинет Министров Украины работает над новыми ограничениями для уклоняющихся от мобилизации.
Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська в эфире телемарафона.
Известно, что новые ограничения будут предусматривать необходимость военно-учетных документов для получения некоторых административных услуг. Правительство уже нарабатывает изменения в постановления.
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«У меня нет сомнений в том, что правительство обеспечит стимулирование сомневающихся в необходимости выполнения своих обязанностей — в том плане, что сейчас разные министерства нарабатывают изменения в постановления Кабмина, изменения в регулировании, которые установят условием предоставления отдельных административных услуг предоставление военно-учетного документа», — заявил Малюська.
Министр добавил, что государство будет пытаться сделать так, чтобы закон был одинаковым для всех и чтобы все его выполняли.
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Напомним, 16 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации. В новой версии документа правительственные чиновники предложили депутатам лишить права на отсрочку должников «по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца».
Также президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля подписал два закона, касающиеся мобилизации. Законопроект № 10 062 — о цифровизации армии и № 9281 — об уменьшении предельного возраста пребывания призывников на военном учете.

Справка Finance.ua:

  • 10 апреля Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс и кодекс об административном правонарушении за нарушения по мобилизации;
  • согласно комитетским предложениям, за нарушение правил военного учета в мирное время будет предусматриваться штраф от 3400 до 5100 гривен, повторно или в особый период — от 17 тысяч до 22 500 гривен.

Экономическое бронирование. Рассматриваемые варианты 🔍

По материалам:
Слово і Діло
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