Кабмин готовит новые ограничения за уклонение от мобилизации — Finance.ua

Кабмин готовит новые ограничения за уклонение от мобилизации Сегодня 11:02 — Казна и Политика

Кабмин готовит новые ограничения за уклонение от мобилизации

Кабинет Министров Украины работает над новыми ограничениями для уклоняющихся от мобилизации.

Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська в эфире телемарафона.

Известно, что новые ограничения будут предусматривать необходимость военно-учетных документов для получения некоторых административных услуг. Правительство уже нарабатывает изменения в постановления.

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«У меня нет сомнений в том, что правительство обеспечит стимулирование сомневающихся в необходимости выполнения своих обязанностей — в том плане, что сейчас разные министерства нарабатывают изменения в постановления Кабмина, изменения в регулировании, которые установят условием предоставления отдельных административных услуг предоставление военно-учетного документа», — заявил Малюська.

Министр добавил, что государство будет пытаться сделать так, чтобы закон был одинаковым для всех и чтобы все его выполняли.

Напомним, 16 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации. В новой версии документа правительственные чиновники предложили депутатам лишить права на отсрочку должников «по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца».

Также президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля подписал два закона, касающиеся мобилизации. Законопроект № 10 062 — о цифровизации армии и № 9281 — об уменьшении предельного возраста пребывания призывников на военном учете.

Справка Finance.ua:

10 апреля Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс и кодекс об административном правонарушении за нарушения по мобилизации;

согласно комитетским предложениям, за нарушение правил военного учета в мирное время будет предусматриваться штраф от 3400 до 5100 гривен, повторно или в особый период — от 17 тысяч до 22 500 гривен.

Слово і Діло По материалам:

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