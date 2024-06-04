В Минобороны сообщили, кому из военнообязанных за границей нужно вернуться и явиться в ТЦК — Finance.ua

В Минобороны сообщили, кому из военнообязанных за границей нужно вернуться и явиться в ТЦК Сегодня 15:14 — Личные финансы

В Министерстве обороны Украины объяснили, кто из военнообязанных украинцев, которые сейчас за рубежом, должен вернуться домой для обновления своих военно-учетных данных в ТЦК.

Речь идет о тех, кто находится за границей, и получил статус «в розыске» в приложении «Резерв+».

Об этом сообщил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

«Прежде всего тем, кто приложение „Резерв+“ скачал, но там статус „В розыске“ появился и если человек нарушил правила воинского учета. То есть, например, снялся с учета в одном городе, а в другом не встал. Или не встал вообще — уехал, когда ему еще не было 17 лет, а сейчас пришло время. И так далее. Есть ряд причин», — сказал Лазуткин.

По его словам, этим людям нужно явиться в ТЦК.

Также Лазуткин подчеркнул, что вряд ли из этих людей можно будет привлечь в украинскую армию какое-нибудь существенное количество.

«Впрочем, мы понимаем объективно, что небольшой процент украинцев, которые находятся сейчас за границей, можно привлечь к мобилизационным процессам, и люди далеко не все планируют возвращаться в Украину. Но напомню, что украинцы, которые находятся за границей, они так или иначе остаются нашими гражданами и соответствующее законодательство на них распространяется», — заявил он.

При этом, как ранее объяснял заместитель начальника мобилизационного отдела ТЦК Соломенского района Киева, подполковник Павел Литвин, статус в мобильном приложении Резерв+ «В розыске» не равен уголовному преследованию.

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