Может ли получить право на отсрочку от мобилизации студент иностранного вуза — Finance.ua

Может ли получить право на отсрочку от мобилизации студент иностранного вуза Сегодня 11:18 — Личные финансы

Может ли получить право на отсрочку от мобилизации студент иностранного вуза, Фото: Shutterstock

С 18 мая вступил в силу закон о мобилизации , изменения в нем затронули и перечень лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации.

Юрист Дмитрий Дончак объяснил , будет ли иметь право на отсрочку мужчина, который закончил бакалавриат и поступил на магистратуру в аккредитованный европейский вуз на дневную форму обучения.

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Юрист подчеркнул, что если это обучение на дневной форме, то у него будет отсрочка. В иностранных вузах по умолчанию обучение ведется на дневной форме.

«Это должно быть указано в справке, которую вам выдаст учебное заведение: общий срок обучения (когда начинается и когда заканчивается), форма обучения (дневная), форма образования (магистр), специализация», — подчеркнул он.

Также он объяснил, нужно ли для этого учиться по той же специальности, по которой была получена степень бакалавра.

«В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 23, не подлежат мобилизации военнообязанные — получатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые обучаются по дневной или дуальной форме получения образования и получают уровень образования, который выше ранее полученного уровня образования в последовательности, определенной частью второй статьи 10 Закона Украины „Об образовании“, а также докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру», — напомнил он.

В соответствии с ч. 2 ст. 10 Закона Украины «Об образовании», уровнями образования являются (пропускаем дошкольное, школьное, среднее):

профессиональное предвысшее образование;

начальный уровень (короткий цикл) высшего образования;

первый (бакалаврский) уровень высшего образования;

второй (магистерский) уровень высшего образования;

третий (образовательно-научный/образовательно-творческий) уровень высшего образования.

То есть законодательство не требует продолжать получение образования только по предыдущему направлению (специализации).

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То есть лицо имеете право поступить на магистратуру на любую специальность — даже если она совершенно не связана со специальностью бакалавра.

Напомним, выдавать повестки военнообязанным могут и работодатели, говорят в Министерстве обороны Украины. Кроме того, работодателей обязали доставлять работников в ТЦК.

Дзеркало Тижня По материалам:

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