Может ли получить право на отсрочку от мобилизации студент иностранного вуза — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Может ли получить право на отсрочку от мобилизации студент иностранного вуза

Личные финансы
25
Может ли получить право на отсрочку от мобилизации студент иностранного вуза
Может ли получить право на отсрочку от мобилизации студент иностранного вуза, Фото: Shutterstock
С 18 мая вступил в силу закон о мобилизации, изменения в нем затронули и перечень лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации.
Юрист Дмитрий Дончак объяснил, будет ли иметь право на отсрочку мужчина, который закончил бакалавриат и поступил на магистратуру в аккредитованный европейский вуз на дневную форму обучения.
Читайте также
Юрист подчеркнул, что если это обучение на дневной форме, то у него будет отсрочка. В иностранных вузах по умолчанию обучение ведется на дневной форме.
«Это должно быть указано в справке, которую вам выдаст учебное заведение: общий срок обучения (когда начинается и когда заканчивается), форма обучения (дневная), форма образования (магистр), специализация», — подчеркнул он.
Также он объяснил, нужно ли для этого учиться по той же специальности, по которой была получена степень бакалавра.
Читайте также
«В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 23, не подлежат мобилизации военнообязанные — получатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые обучаются по дневной или дуальной форме получения образования и получают уровень образования, который выше ранее полученного уровня образования в последовательности, определенной частью второй статьи 10 Закона Украины „Об образовании“, а также докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру», — напомнил он.
В соответствии с ч. 2 ст. 10 Закона Украины «Об образовании», уровнями образования являются (пропускаем дошкольное, школьное, среднее):
  • профессиональное предвысшее образование;
  • начальный уровень (короткий цикл) высшего образования;
  • первый (бакалаврский) уровень высшего образования;
  • второй (магистерский) уровень высшего образования;
  • третий (образовательно-научный/образовательно-творческий) уровень высшего образования.
То есть законодательство не требует продолжать получение образования только по предыдущему направлению (специализации).
Читайте также
То есть лицо имеете право поступить на магистратуру на любую специальность — даже если она совершенно не связана со специальностью бакалавра.
Напомним, выдавать повестки военнообязанным могут и работодатели, говорят в Министерстве обороны Украины. Кроме того, работодателей обязали доставлять работников в ТЦК.

Штрафы для уклонистов до 25 500 грн: когда, как и на какие суммы

По материалам:
Дзеркало Тижня
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.