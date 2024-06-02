Может ли получить право на отсрочку от мобилизации студент иностранного вуза — Finance.ua

Может ли получить право на отсрочку от мобилизации студент иностранного вуза
С 18 мая вступил в силу закон о мобилизации, изменения в нем затронули и перечень лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации.
Юрист Дмитрий Дончак объяснил, будет ли иметь право на отсрочку мужчина, который закончил бакалавриат и поступил на магистратуру в аккредитованный европейский вуз на дневную форму обучения.
Юрист подчеркнул, что если это обучение на дневной форме, то у него будет отсрочка. В иностранных вузах по умолчанию обучение ведется на дневной форме.
«Это должно быть указано в справке, которую вам выдаст учебное заведение: общий срок обучения (когда начинается и когда заканчивается), форма обучения (дневная), форма образования (магистр), специализация», — подчеркнул он.
Также он объяснил, нужно ли для этого учиться по той же специальности, по которой была получена степень бакалавра.
«В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 23, не подлежат мобилизации военнообязанные — получатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые обучаются по дневной или дуальной форме получения образования и получают уровень образования, который выше ранее полученного уровня образования в последовательности, определенной частью второй статьи 10 Закона Украины „Об образовании“, а также докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру», — напомнил он.
В соответствии с ч. 2 ст. 10 Закона Украины «Об образовании», уровнями образования являются (пропускаем дошкольное, школьное, среднее):
- профессиональное предвысшее образование;
- начальный уровень (короткий цикл) высшего образования;
- первый (бакалаврский) уровень высшего образования;
- второй (магистерский) уровень высшего образования;
- третий (образовательно-научный/образовательно-творческий) уровень высшего образования.
То есть законодательство не требует продолжать получение образования только по предыдущему направлению (специализации).
То есть лицо имеете право поступить на магистратуру на любую специальность — даже если она совершенно не связана со специальностью бакалавра.
Напомним, выдавать повестки военнообязанным могут и работодатели, говорят в Министерстве обороны Украины. Кроме того, работодателей обязали доставлять работников в ТЦК.
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