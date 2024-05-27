Как забронировать работников от мобилизации (инфографика) — Finance.ua

Как забронировать работников от мобилизации (инфографика) Сегодня 09:04

Как забронировать работников от мобилизации (инфографика)

В парламенте и правительстве идут дискуссии по экономическому бронированию работников. По последним данным, рассматриваются две модели.

Первая предусматривает, что забронировать человека может любой работодатель, но зарплата военнообязанного должна быть не менее 35 тысяч гривен (и с нее должны уплачиваться все налоги).

Вторая модель предусматривает предоставление компаниям квот на бронирование сотрудников независимо от их зарплаты, но за каждого нужно будет платить сбор в размере 20 тысяч гривен.

В настоящее время в Украине можно бронировать сотрудников критически важных для экономики предприятий. И вот как это работает.

По последним данным, озвученным вице-премьером Михаилом Федоровым, в Украине от мобилизации забронировано около 700 тысяч человек.

По действующим правилам можно бронировать от мобилизации военнообязанных, работающих на предприятиях, учреждениях и организациях, которые:

выполняют мобилизационные задачи (заказы);

осуществляют производство товаров, выполнение работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;

критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Забронировать можно 50% количества военнообязанных, работающих на предприятии на момент предоставления списка. Но в случае обоснованной необходимости это количество может превышать 50%.

Нет ограничений на количество забронированных работников для предприятий, учреждений и организаций топливно-энергетического комплекса; критически важных для оборонно-промышленного комплекса предприятий; предприятий, предоставляющих электронные коммуникационные услуги и услуги доступа к электронным коммуникационным сетям и их инфраструктуре.

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Куда подавать заявку на бронирование сотрудников, зависит от того, чем важно предприятие для экономики. Если оно выполняет мобилизационную задачу, заявка подается в орган государственной власти, который эту задачу поставил.

Предприятия и организации, производящие товары или предоставляющие услуги для военных формирований (кроме ВСУ), направляют списки в центральные органы исполнительной власти, которые руководят этими формированиями, и в СБУ, или в Министерство стратегических отраслей промышленности и Минцифры.

Если товары (услуги) необходимы для обеспечения потребностей ВСУ, то список следует предоставить Минобороны.

Критически важные для экономики предприятия по вопросу бронирования сотрудников должны обращаться в ЦОИВ, которое формирует или реализует политику в соответствующей сфере.

Кстати, недавно правительство передало функции утверждения списков забронированных от Генштаба Минобороны: теперь центральные органы исполнительной власти после проверки списков будут подавать их на согласование именно в министерство. Само бронирование по-прежнему осуществляется по решению Министерства экономики.

Список представлен в бумажной и/или электронной форме вместе с соответствующим обоснованием и справкой о количестве военнообязанных. В обосновании необходимо указать информацию о:

производстве товаров, выполнении работ и услуг для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований, дату и номер заключенного государственного контракта (договора);

соответствии учетных данных военнообязанных, указанных в списке, их военно-учетным документам.

Слово і Діло По материалам:

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