Как забронировать работников от мобилизации (инфографика) — Finance.ua

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Как забронировать работников от мобилизации (инфографика)

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Как забронировать работников от мобилизации (инфографика)
Как забронировать работников от мобилизации (инфографика)
В парламенте и правительстве идут дискуссии по экономическому бронированию работников. По последним данным, рассматриваются две модели.
  • Первая предусматривает, что забронировать человека может любой работодатель, но зарплата военнообязанного должна быть не менее 35 тысяч гривен (и с нее должны уплачиваться все налоги).
  • Вторая модель предусматривает предоставление компаниям квот на бронирование сотрудников независимо от их зарплаты, но за каждого нужно будет платить сбор в размере 20 тысяч гривен.
В настоящее время в Украине можно бронировать сотрудников критически важных для экономики предприятий. И вот как это работает.
Как забронировать работников от мобилизации (инфографика)
По последним данным, озвученным вице-премьером Михаилом Федоровым, в Украине от мобилизации забронировано около 700 тысяч человек.

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По действующим правилам можно бронировать от мобилизации военнообязанных, работающих на предприятиях, учреждениях и организациях, которые:
  • выполняют мобилизационные задачи (заказы);
  • осуществляют производство товаров, выполнение работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;
  • критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
Забронировать можно 50% количества военнообязанных, работающих на предприятии на момент предоставления списка. Но в случае обоснованной необходимости это количество может превышать 50%.
Нет ограничений на количество забронированных работников для предприятий, учреждений и организаций топливно-энергетического комплекса; критически важных для оборонно-промышленного комплекса предприятий; предприятий, предоставляющих электронные коммуникационные услуги и услуги доступа к электронным коммуникационным сетям и их инфраструктуре.
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Куда подавать заявку на бронирование сотрудников, зависит от того, чем важно предприятие для экономики. Если оно выполняет мобилизационную задачу, заявка подается в орган государственной власти, который эту задачу поставил.
Предприятия и организации, производящие товары или предоставляющие услуги для военных формирований (кроме ВСУ), направляют списки в центральные органы исполнительной власти, которые руководят этими формированиями, и в СБУ, или в Министерство стратегических отраслей промышленности и Минцифры.
Если товары (услуги) необходимы для обеспечения потребностей ВСУ, то список следует предоставить Минобороны.

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Критически важные для экономики предприятия по вопросу бронирования сотрудников должны обращаться в ЦОИВ, которое формирует или реализует политику в соответствующей сфере.
Кстати, недавно правительство передало функции утверждения списков забронированных от Генштаба Минобороны: теперь центральные органы исполнительной власти после проверки списков будут подавать их на согласование именно в министерство. Само бронирование по-прежнему осуществляется по решению Министерства экономики.
Список представлен в бумажной и/или электронной форме вместе с соответствующим обоснованием и справкой о количестве военнообязанных. В обосновании необходимо указать информацию о:
  • производстве товаров, выполнении работ и услуг для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований, дату и номер заключенного государственного контракта (договора);
  • соответствии учетных данных военнообязанных, указанных в списке, их военно-учетным документам.
По материалам:
Слово і Діло
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