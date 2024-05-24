Стефанчук рассказал, как относится к экономическому бронированию от мобилизации — Finance.ua

Стефанчук рассказал, как относится к экономическому бронированию от мобилизации Сегодня 09:11

Стефанчук рассказал, как относится к экономическому бронированию от мобилизации

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук пока скептически относится к вопросу экономического бронирования от мобилизации.

«Я смогу ответить на этот вопрос только после того, как увижу конкретный механизм реализации», — сказал Стефанчук на брифинге, отвечая на вопрос, поддерживает ли он инициативу экономического бронирования от мобилизации.

Председатель Верховной Рады подчеркнул, что довольно часто «за красивым пафосным названием у нас теряется какая-то логика тех или иных процессов».

«У меня есть большие сомнения, потому что я знаю, что очень мало стран, где бы это сработало», — подчеркнул спикер.

В то же время Стефанчук отметил, что если удастся получить какой-то опыт, если будет возможность обеспечить равноправие всех граждан перед своими обязанностями защищать родину, если будет возможность добиться справедливости в таком подходе, он, возможно, и поддержит этот вариант.

«Но для этого я должен ознакомиться с ним, потому что я уже очень долго в политике, а перед этим еще очень долго в университетской сфере, чтобы верить красивым заголовкам. Я хочу прочесть книгу полностью», — сказал он.

Справка Finance.ua:

В Украине хотят создать справедливые механизмы бронирования сотрудников для бизнеса. Рассматривается опция доработки системы электронного бронирования и вводится автоматическое продление всех бронирований на месяц, после чего эту опцию можно будет повторить.

Одним из последних озвученных предложений стало следующее: работодатели самостоятельно могут определить стратегически важных для поддержания жизнедеятельности бизнеса работников, уплатить 20 000 грн в месяц военного сбора за каждого из них и продолжать работать и платить налоги, необходимые для обеспечения сил обороны и безопасности.

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