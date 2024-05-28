Усиление мобилизации обойдется госбюджету в $1,5−2,0 млрд — прогноз Dragon Capital
Помощь международных партнеров в 2024 году составит около $37 млрд. Этих средств достаточно, чтобы удержать резервы Национального банка Украины. Однако усиление мобилизации обойдется госбюджету в $1,5−2,0 млрд.
Об этом свидетельствует обновленный прогноз основных макропоказателей инвестиционной компании Dragon Capital.
«Международные партнеры одобрили новые пакеты помощи, что позволит Украине получить около $37 млрд внешнего бюджетного финансирования в этом году. Хотя одобрение пакетов поддержки существенно задержалось, а общая сумма финансирования будет несколько меньше, чем мы рассчитывали ($40 млрд), этих средств будет достаточно, чтобы удержать резервы НБУ около текущих рекордных уровней в $43 млрд и профинансировать дефицит бюджета без эмиссионного финансирования», — говорится в прогнозе.
Тем не менее, ситуация с бюджетом остается напряженной и потребует мобилизации внутренних ресурсов.
Закон о государственном бюджете 2024 требует существенного пересмотра, ведь расходов на оборону и безопасность, заложенных при одобрении закона в конце прошлого года, явно недостаточно для адекватного финансирования армии в течение всего года.
«Также обновленный закон должен учитывать влияние от усиления мобилизации, что по нашим расчетам обойдется бюджету всех уровней в $1,5−2,0 млрд (с учетом опосредованного влияния на доходы). В целом военные расходы общего фонда госбюджета необходимо будет увеличить по крайней мере на $9 млрд, чтобы удержать их на уровне прошлого года», — прогнозируют аналитики.
Однако это увеличение можно будет частично профинансировать уменьшением невоенных расходов (например, на обслуживание внешнего коммерческого долга после его реструктуризации) и дополнительными доходами (налог на неожиданные доходы банков, увеличение трансферта от НБУ, повышение ставок акциза на топливо).
«В целом, мы ожидаем, что правительству удастся незначительно сократить дефицит бюджета сектора государственного управления в этом году до около 1,6 трлн грн с 1,7 трлн в прошлом году (без учета грантов в доходах)», — говорят в Dragon Capital.
Это будет возможно благодаря органическому увеличению налоговых поступлений от роста экономики, дополнительным мерам по наполнению доходной части бюджета и сдержанному подходу к необоронным расходам.
«По нашим оценкам, ослабление курса гривны не будет оказывать решающего влияния на динамику дефицита бюджета, ведь часть военных расходов направляется на закупку импортных товаров и компенсирует налоговые поступления, которые зависят от курса гривны. Однако более слабая гривна помогает уменьшить потребности в финансировании дефицита бюджета, поскольку увеличивает гривневый эквивалент международной помощи», — добавили в компании.
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