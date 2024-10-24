Счетная палата выявила необоснованно завышенные пенсии — Finance.ua

Счетная палата выявила необоснованно завышенные пенсии Сегодня 11:32 — Казна и Политика

Счетная палата выявила необоснованно завышенные пенсии

Счетная палата провела аудит устойчивости Пенсионного фонда Украины.

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

«Счетная палата провела аудит ПФУ и подтвердила, что в условиях войны и ограниченных ресурсов правительству Украины удалось обеспечить стабильность работы пенсионной системы», — говорится в сообщении.

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В то же время в ходе аудита выявлены факторы, которые отягчают бюджет ПФУ.

«В частности, несовершенство законодательства по вопросам пенсионного обеспечения некоторых категорий пенсионеров, лиц, проживающих в зонах радиоактивного загрязнения и лиц с инвалидностью. Это влечет за собой подачу судебных исков для получения необоснованных повышенных пенсий», — сообщили в министерстве.

Вместе с тем, Счетная палата отметила своевременную выплату пенсий для более 10 млн пенсионеров.

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«Обеспечение устойчивости пенсионной системы стало возможным благодаря средствам Проекта РЕАСЕ, в том числе и Правительству США, которые позволили возместить почти половину расходов на выплату всех пенсий и в полном объеме возместить обязательства государственного бюджета перед ПФУ ($12,7 млрд)», — добавили в Минсоцполитики.

Счетная палата также указала на положительные изменения в системе контроля за выплатами. Новые механизмы верификации пенсионных выплат позволили значительно снизить риски переплат и нецелевого использования средств.

Справка Finance.ua:

ранее президент Зеленский провел заседание СНБО, на котором рассматривалась ситуация с МСЭК и злоупотребление должностными лицами при получении инвалидности. Зеленский отметил, что утвердил указом перечень решений СНБО, «которые вернут справедливость».

во исполнение указа президента до конца этого года МСЭК будут ликвидированы. Вместо этого будет введена цифровая, прозрачная, европейская модель. Кроме того, будет проведена проверка и пересмотр необоснованных решений по инвалидности, выданных МСЭК, особенно это касается должностных лиц.

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