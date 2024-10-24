Счетная палата выявила необоснованно завышенные пенсии — Finance.ua

Счетная палата выявила необоснованно завышенные пенсии
Счетная палата провела аудит устойчивости Пенсионного фонда Украины.
Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.
«Счетная палата провела аудит ПФУ и подтвердила, что в условиях войны и ограниченных ресурсов правительству Украины удалось обеспечить стабильность работы пенсионной системы», — говорится в сообщении.
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В то же время в ходе аудита выявлены факторы, которые отягчают бюджет ПФУ.
«В частности, несовершенство законодательства по вопросам пенсионного обеспечения некоторых категорий пенсионеров, лиц, проживающих в зонах радиоактивного загрязнения и лиц с инвалидностью. Это влечет за собой подачу судебных исков для получения необоснованных повышенных пенсий», — сообщили в министерстве.
Вместе с тем, Счетная палата отметила своевременную выплату пенсий для более 10 млн пенсионеров.
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«Обеспечение устойчивости пенсионной системы стало возможным благодаря средствам Проекта РЕАСЕ, в том числе и Правительству США, которые позволили возместить почти половину расходов на выплату всех пенсий и в полном объеме возместить обязательства государственного бюджета перед ПФУ ($12,7 млрд)», — добавили в Минсоцполитики.
Счетная палата также указала на положительные изменения в системе контроля за выплатами. Новые механизмы верификации пенсионных выплат позволили значительно снизить риски переплат и нецелевого использования средств.
Справка Finance.ua:
- ранее президент Зеленский провел заседание СНБО, на котором рассматривалась ситуация с МСЭК и злоупотребление должностными лицами при получении инвалидности. Зеленский отметил, что утвердил указом перечень решений СНБО, «которые вернут справедливость».
- во исполнение указа президента до конца этого года МСЭК будут ликвидированы. Вместо этого будет введена цифровая, прозрачная, европейская модель. Кроме того, будет проведена проверка и пересмотр необоснованных решений по инвалидности, выданных МСЭК, особенно это касается должностных лиц.
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