В ПФУ объяснили, при каких условиях могут прекратить начислять пенсию и как возобновить выплаты — Finance.ua

В ПФУ объяснили, при каких условиях могут прекратить начислять пенсию и как возобновить выплаты Вчера 18:06 — Личные финансы

В ПФУ объяснили, при каких условиях могут прекратить начислять пенсию и как возобновить выплаты, Фото: freepik

Выплату пенсии могут прекратить по решению территориальных органов Пенсионного фонда или суда в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

Главные основания для прекращения пенсионных выплат:

если пенсия назначена на основании документов, содержащих недостоверные сведения;

в случае выезда на постоянное место жительства за границу, если иное не предусмотрено международным договором Украины;

по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии в связи с временным проживанием за границей;

в случае смерти пенсионера, признание его безвестно отсутствующим или оглашение умершим в установленном законом порядке;

в случае предоставления пенсионеру статуса лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, в соответствии с Законом Украины «О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах»;

в случае неполучения назначенной пенсии в течение 6 месяцев;

в случае непрохождения физической идентификации в случаях, предусмотренных законодательством;

в других случаях, предусмотренных законом (непризнание пенсионера лицом с инвалидностью, трудоустройство лица, получающего пенсию за выслугу лет, на работу по должности, дающей право на такую ​​пенсию, истечение срока обучения детей, получающих пенсию в случае потери кормильца).

Как восстановить пенсионные выплаты

Возобновление выплаты пенсии производится по решению территориального органа Пенсионного фонда в течение 10 дней после выяснения обстоятельств и наличия условий для возобновления ее выплаты.

Выплата пенсии возобновляется при личном обращении пенсионера в любой сервисный центр Пенсионного фонда на территории Украины, с предъявлением документов, удостоверяющих личность, и подачей соответствующего заявления.

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В то же время для граждан, проживающих за границей, в период действия военного положения в Украине и в течение трех последующих месяцев после месяца, в котором оно будет прекращено или отменено, предусмотрена возможность посылать заявление о возобновлении пенсии и необходимых для этого документов по почте.

В случае обнаружения недостоверных данных в документах и ​​сведениях, на основании которых была установлена ​​и/или производится выплата пенсии, размер и основания для выплаты пенсии пересматриваются без учета таких данных.

Напомним, чтобы не потерять право на выплаты, пенсионеры должны обязательно информировать Пенсионный фонд об изменении персональных данных.

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