Какие доплаты получат пенсионеры в 2025 году — Finance.ua

Какие доплаты получат пенсионеры в 2025 году Сегодня 08:36 — Личные финансы

Какие доплаты получат пенсионеры в 2025 году

В 2025 году пенсии украинцев увеличатся в связи с проведением ежегодной индексации в марте. Кроме того, отдельные категории смогут получать доплаты к основной пенсии. Об этом говорится в материале « 24 Канала ».

Если пенсия лица, достигшего 65 лет, ниже 40% от минимальной зарплаты, то ему автоматически будет начислена доплата к этому минимуму. Это предусмотрено и в 2025 году.

Пенсионеры, которым в 2025 году исполнится 70 лет, смогут получать специальные возрастные надбавки. Они назначаются автоматически со дня, когда человек достигает определенного возраста. Размер выплат зависит от возрастной категории.

Так, лица от 70 до 74 лет будут получать ежемесячно по 300 гривен, пенсионеры от 75 до 79 лет — 456 гривен. Наивысший размер надбавки 570 гривен предусмотрен для граждан от 80 лет и старше.

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Кроме того, с 1 марта 2025 года должна состояться индексация, которая коснется большей части пенсионеров. Размер индексации пока неизвестен, но в 2024 году он составил почти 8%. В результате размер минимального повышения составил 100 гривен, а максимального — 1500 гривен.

Справка Finance.ua:

По данным Пенсионного фонда, насчитывается около 11 млн человек и физлиц-налогоплательщиков, с которых эти пенсионные налоги и собирают. Последних, по данным ГНС, также насчитывается около 11 млн человек. То есть уже сегодня один официально работающий украинец содержит одного пенсионера.

По состоянию на июль 2024 года, самая высокая средняя пенсия была в Киеве (7940,27 гривен), что на 36,5% больше средней по стране. Наименьшую среднюю пенсию получают пенсионеры Тернопольской области: 4436,41 гривен — это на 24% меньше средней по Украине.



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