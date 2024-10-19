В каких странах лучшая и худшая пенсионная система (инфографика) — Finance.ua

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В каких странах лучшая и худшая пенсионная система (инфографика)

Мир
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В каких странах лучшая и худшая пенсионная система (инфографика)
В каких странах лучшая и худшая пенсионная система (инфографика), Фото: freepik
Пенсионная система Нидерландов признана лучшей в мире, за ней следуют Исландия, Дания и Израиль.
Эти данные представлены в глобальном пенсионном индексе Mercer CFA Institute, подготовленном международной консалтинговой компанией Mercer, сообщает Bloomberg.
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В отчете отмечается, что, хотя ведущие пенсионные системы работают хорошо, во всем мире существуют демографические проблемы для пенсионной системы.

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«Мы просто не рожаем детей и живем дольше. Если объединить стареющее население и меньшее количество налогоплательщиков с государственным долгом и ожиданием государственных пенсий, то что-то должно где-то пойти на спад», — сказал один из авторов доклада Дэвид Нокс.
Рост продолжительности жизни и снижение рождаемости наряду с высокими процентными ставками и ростом стоимости медицинского обслуживания увеличили давление на государственные бюджеты в плане поддержки пенсионных программ, говорится в отчете.
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Это в частности способствовало общему снижению индексных показателей в этом году.
Демографические изменения означают, что странам нужен более гибкий подход к выходу на пенсию, а не установление определенного возраста для прекращения работы, добавил Нокс.
В каких странах лучшая и худшая пенсионная система (инфографика)
США заняли 29 место в рейтинге, Британия — 11, Япония — 36, Китай — 31. В тройку худших стран вошли Индия, Аргентина и Филиппины.

Справка Finance.ua:

  • уже сегодня один официально работающий украинец содержит одного пенсионера. Для сравнения: в начале независимости в Украине одного пенсионера «кормили» шесть работников;
  • украинцы, не имеющие достаточного страхового стажа для пенсии по возрасту, могут получать государственную социальную помощь;
  • самый высокий средний размер пенсий зафиксирован в Киеве — там он составил 7 971,08 грн.
Украинцы трудоспособного возраста уже сегодня задумываются, как позаботиться о том, чтобы обеспечить себе спокойную финансово стабильную жизнь, когда придет время. Если привыкли откладывать средства, но хотите уберечь их от обесценения, один из способов это сделать — держать их в банке на депозите. А если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua, можно получить еще и дополнительный бонус.

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По материалам:
Слово і Діло
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