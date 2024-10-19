В каких странах лучшая и худшая пенсионная система (инфографика) — Finance.ua

В каких странах лучшая и худшая пенсионная система (инфографика) Вчера 16:07 — Мир

В каких странах лучшая и худшая пенсионная система (инфографика), Фото: freepik

Пенсионная система Нидерландов признана лучшей в мире, за ней следуют Исландия, Дания и Израиль.

Эти данные представлены в глобальном пенсионном индексе Mercer CFA Institute, подготовленном международной консалтинговой компанией Mercer, сообщает Bloomberg.

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В отчете отмечается, что, хотя ведущие пенсионные системы работают хорошо, во всем мире существуют демографические проблемы для пенсионной системы.

«Мы просто не рожаем детей и живем дольше. Если объединить стареющее население и меньшее количество налогоплательщиков с государственным долгом и ожиданием государственных пенсий, то что-то должно где-то пойти на спад», — сказал один из авторов доклада Дэвид Нокс.

Рост продолжительности жизни и снижение рождаемости наряду с высокими процентными ставками и ростом стоимости медицинского обслуживания увеличили давление на государственные бюджеты в плане поддержки пенсионных программ, говорится в отчете.

Это в частности способствовало общему снижению индексных показателей в этом году.

Демографические изменения означают, что странам нужен более гибкий подход к выходу на пенсию, а не установление определенного возраста для прекращения работы, добавил Нокс.

США заняли 29 место в рейтинге, Британия — 11, Япония — 36, Китай — 31. В тройку худших стран вошли Индия, Аргентина и Филиппины.

Справка Finance.ua:

уже сегодня один официально работающий украинец содержит одного пенсионера. Для сравнения: в начале независимости в Украине одного пенсионера «кормили» шесть работников;

украинцы, не имеющие достаточного страхового стажа для пенсии по возрасту, могут получать государственную социальную помощь;



самый высокий средний размер пенсий зафиксирован в Киеве — там он составил 7 971,08 грн.



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Слово і Діло По материалам:

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