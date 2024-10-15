Жилье и аренда: страны ЕС с самым высоким уровнем жилищных сложностей (инфографика) — Finance.ua

Жилье и аренда: страны ЕС с самым высоким уровнем жилищных сложностей (инфографика) Сегодня 08:04 — Недвижимость

Жилье и аренда: страны ЕС с самым высоким уровнем жилищных сложностей (инфографика)

В 2023 году в ЕС примерно 4,9% людей в возрасте от 16 лет сообщили, что в течение жизни испытывали жилищные трудности (ситуация, когда у человека не было собственного жилья и он был вынужден оставаться во временном жилье).

Этот процент был значительно выше для людей, которым грозит нищета или социальная изоляция (8,5%).

Об этом пишет Евростат

На уровне ЕС люди в возрасте от 16 до 29 лет и от 30 до 54 лет сообщили о самом высоком уровне трудностей с арендой, 14,8% и 14,7%, соответственно, тогда как этот показатель снизился до 12,8% для людей возрасте от 55 до 64 лет и 6,7% для людей в возрасте 65 лет или больше.

Данные показывают, что люди всех возрастов, которым грозит бедность или социальная изоляция, больше всего страдают от трудностей с арендой. Однако с возрастом эта закономерность уменьшается.

Если смотреть на людей, которым грозит бедность или социальная изоляция, трудности с арендой были выше — 27,7% для людей в возрасте 30−54 лет, затем 24,0% для людей в возрасте от 55 до 64 лет и 22,1% для людей в возрасте от 16 до 29 лет.

Среди лиц в возрасте 65 лет и старше 12,9% тех, кому грозит нищета или социальная изоляция, сообщили, что испытывают трудности с арендой жилья, это наименьшая доля.

Справка Finance.ua:

Жилищные трудности определяются как ситуации, когда у человека не было собственного жилья (в собственности или в аренде) и был вынужден оставаться с друзьями или семьей, использовать срочное или временное жилье, жить в месте, не предназначенном для постоянного жилья, или спать в публичном пространстве.

Трудности с арендой возникают, когда человек не может покрыть стоимость своего жилья в течение последних 12 месяцев, используя собственные ресурсы, не занимая деньги, не беря кредит или прибегая к другим финансовым средствам для оплаты аренды.



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