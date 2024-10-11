В ЕС возросло количество украинских беженцев: какие страны выбирают — Finance.ua
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В ЕС возросло количество украинских беженцев: какие страны выбирают

Личные финансы
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В ЕС возросло количество украинских беженцев: какие страны выбирают
В ЕС возросло количество украинских беженцев: какие страны выбирают
По состоянию на 31 августа 2024 года статус временной защиты в ЕС был у почти 4,2 млн граждан, бежавших из Украины после начала полномасштабного вторжения россии.
Об этом свидетельствуют данные Евростата.

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Наибольшее количество беженцев из Украины приняли:
  • Германия (1,12 млн человек; 27% от общего количества в ЕС);
  • Польша (975,19 тыс.; 23,4%);
  • Чехия (376,88 тыс.; 9,1%).
В ЕС возросло количество украинских беженцев: какие страны выбирают
В августе количество беженцев из Украины с временной защитой больше всего возросло:
  • в Германии (на 11 730; +1,1%);
  • Чехии (на 7 275 тыс.; 2%);
  • Румынии (на 3 050, 1,8%).
Количество лиц с таким статусом уменьшилось:
  • в Польше (на 1015 тыс.; -0,1%);
  • Франции (на 680 человек; -1,1%);
  • Люксембурге (на 10, -0,3%).
По сравнению с численностью населения каждой страны ЕС, наивысшее соотношение получивших временную защиту на тысячу человек наблюдалось в Чехии (34,6), Литве (27,6) и Польше (26,6), тогда как соответствующий показатель в среднем по ЕС составил 9,3 тыс. человек.

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Напомним, по данным Центра экономической стратегии, по состоянию на январь 2024 года 52,5% украинцев, вынужденных выехать из страны из-за войны, планировали вернуться в Украину. Реальное количество тех, кто останется в других странах, может составлять от 1,3 до 3,3 миллиона человек.
Как свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии, большинство украинских беженцев за рубежом полностью удовлетворены или скорее удовлетворены, чем нет, своими нынешними условиями проживания в новой стране. Домой вернется в лучшем случае половина.
Украинские беженцы давно перестали быть «обузой» для Европы и теперь вносят значительный вклад в ее экономическое благополучие.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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