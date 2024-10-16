В яких областях отримують найвищі пенсії в Україні у 2024 році — Finance.ua

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В яких областях отримують найвищі пенсії в Україні у 2024 році

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В яких областях отримують найвищі пенсії в Україні у 2024 році
В яких областях отримують найвищі пенсії в Україні у 2024 році
Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середній розмір пенсії та кількість пенсіонерів на 1 жовтня 2024 року. Зростання пенсій поки що випереджає інфляцію.
Про це cвідчать дані ПФУ.
Середній розмір пенсії з початку року зріс на 466,61 гривень або на 8,7% до 5 851,86 гривень.
При цьому інфляція в Україні з початку 2024 року становила 6,5%.
Кількість пенсіонерів в Україні на 1 жовтня 2024 року становила 10 342 593 особи. Це на 173 944 осіб менше, ніж на початку року (10 516 537 осіб).

Середній розмір пенсійних виплат у розрізі регіонів

Найвищий середній розмір пенсій зафікксовано у м. Києві — там він склав 7 971,08 грн.
До п’ятріки областей із найвищими показниками також увійшли:
  • Рівненська обл. — 7 276,89 грн;
  • Донецька — 7 158,87 грн;
  • Луганська — 6 715,75 грн;
  • Дніпропетровська — 6 435,19 грн.
В яких областях отримують найвищі пенсії в Україні у 2024 році

Довідка Finance.ua:

  • за словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, у 2025 році індексацію пенсій проведуть так само як це було зроблено у 2023 та 2024 роках, попри воєнний стан, який дозволяє цього не робити. Сукупні видатки на пенсійне забезпечення українців у 2025 році становитимуть 780,9 млрд грн;
  • згідно з прогнозом бюджету Пенсійного фонду на 2025 рік, передбачається:

    — доходів усього — 861,50 млрд грн, з яких власні доходи мають скласти 579,52 млрд грн (у тому числі сума ЄВ — 573,25 млрд грн),

    — кошти Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду України — 237,93 млрд грн (передбачається компенсувати збільшенням доходів по ЄВ).
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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