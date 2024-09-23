Увеличится ли пенсия, если выйти на заслуженный отдых позже 60 лет — Finance.ua

Увеличится ли пенсия, если выйти на заслуженный отдых позже 60 лет Сегодня 08:05 — Личные финансы

Увеличится ли пенсия, если выйти на заслуженный отдых позже 60 лет

Пенсионный фонд Украины объяснил, увеличится ли размер пенсии, если человек решит выйти на пенсию позже 60 лет.

В ведомстве напомнили , что право на назначение пенсии по возрасту определяется в зависимости от приобретенного страхового стажа при достижении предусмотренного законом возраста — 60, 63 или 65 лет.

В 2024 году право на пенсию по возрасту имеют лица, которым исполнилось:

60 лет — при наличии не менее 31 года страхового стажа;

63 года — при наличии не менее 21 года страхового стажа;



65 лет — при наличии от 15 до 21 года страхового стажа.



При этом каждый может отложить выход на пенсию, что позволит в будущем получать большие выплаты.

Законодательство о пенсионном обеспечении содержит нормы, поощряющие граждан к более позднему выходу на пенсию. Тем, кто приобрел право на пенсию по возрасту в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», но после достижения пенсионного возраста изъявил желание работать и получать пенсию позже, пенсия по возрасту назначается с учетом приобретенного страхового стажа на день обращения за назначением пенсии (ст. 29 Закона № 1058-IV).

При назначении пенсии с отсрочкой основной размер пенсии увеличивается:

на 0,5% — за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, в случае отсрочки выхода на пенсию на срок до 60 месяцев;

на 0,75% — за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, в случае отсрочки выхода на пенсию на срок свыше 60 месяцев.

Для увеличения учитываются только полные месяцы работы: увеличение размера пенсии за неполный месяц страхового стажа не осуществляется.

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Как отложить выход на пенсию

Лицо, желающее отложить назначение пенсии, должно обратиться с соответствующим уведомлением в орган Пенсионного фонда Украины до того, как достигнет пенсионного возраста.

Если сообщение не будет предоставлено, а в Реестре застрахованных лиц содержатся сведения обо всем страховом стаже (оцифрована бумажная трудовая книжка), — пенсию назначат автоматически со дня, следующего за днем ​​достижения пенсионного возраста.

Если человек продолжает работать и не обращается с заявлением о назначении пенсии, а его бумажная трудовая книжка не была оцифрована, — в таком случае считается, что человек изъявил желание выйти на пенсию позже.

Пенсия по возрасту с отсрочкой назначается по обращению пенсионера со дня, следующего за последним днем ​​месяца, в котором приобретен полный месяц страхового стажа (в том числе суммарно, когда неполные месяцы суммируются), если обращение имело место не позднее трех месяцев с такого дня. Если же пенсионер обратился за назначением пенсии позже, пенсия назначается со дня обращения.

Важно! Не устанавливается повышение размера пенсии лицам, которым раньше назначалась пенсия другого вида, по другим законам Украины или в другом государстве.

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